Домашние животные вредны для детей, когда четвероногий друг может стать врагом?

Питомцы, такие как кошки и собаки, традиционно считаются хорошими друзьями для детей, улучшая их эмоциональное состояние. Эти животные способны развить у детей такие качества, как эмпатия и забота. Кроме того, наличие питомца в доме часто способствует развитию социальной активности у малышей. В одном из недавних исследований было установлено, что дети, живущие в семьях с собаками, показывают более высокие показатели в сфере социальной активности и общения, чем их сверстники, не имеющие домашних животных.