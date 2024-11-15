Автомобили освободят от налогов в Башкирии

Posted 15 ноября, 07:15
Published 15 ноября, 07:15
Modified 15 ноября, 07:53
Updated 15 ноября, 07:53
По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, новый законопроект внесут на голосование в конце ноября. Какая радость для пожарных: от уплаты налога за свои боевые машины они смогут избавиться на целых три года, с 2025 по 2027 годы. Значит, в следующие три года у них не будет необходимости вздыхать о налоговых бремях — только о тушении огня.
Спикер парламента подчеркивает, что такая мера предназначена не только для облегчения жизни спасателям, но и для повышения общей пожарной безопасности в регионе. Пожарные на местах теперь смогут сосредоточиться на своей основной миссии — спасении жизней и минимизации ущерба, а не считать копейки налогов. В итоге, пусть будет много надёжной техники и меньше отчётности.
Вопрос лишь в том, оценим ли мы эту льготу через три года, или же пожарные успеют обжить новые автомобили и назовут их «экономическая безопасность на колёсах». Ждем результатов.
Ранее Mkset сообщил о том, что Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе.