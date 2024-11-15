Автомобили освободят от налогов в Башкирии

По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, новый законопроект внесут на голосование в конце ноября. Какая радость для пожарных: от уплаты налога за свои боевые машины они смогут избавиться на целых три года, с 2025 по 2027 годы. Значит, в следующие три года у них не будет необходимости вздыхать о налоговых бремях — только о тушении огня.