mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 07:15

Published 15 ноября, 07:15

Modified 15 ноября, 07:53

Updated 15 ноября, 07:53

Транспортный налог отменяют в Башкирии

Автомобили освободят от налогов в Башкирии

15 ноября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney.

Транспортный налог отменяют в Башкирии

В Башкортостане красные проложки спасателей выручают не только во время пожаров, но и в вопросах налогов. Депутаты собираются освободить муниципальные и добровольные пожарные команды от транспортного налога, сообщают в пресс-службе Госсобрания-Курултая в пятницу, 15 ноября.

По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, новый законопроект внесут на голосование в конце ноября. Какая радость для пожарных: от уплаты налога за свои боевые машины они смогут избавиться на целых три года, с 2025 по 2027 годы. Значит, в следующие три года у них не будет необходимости вздыхать о налоговых бремях — только о тушении огня.

Спикер парламента подчеркивает, что такая мера предназначена не только для облегчения жизни спасателям, но и для повышения общей пожарной безопасности в регионе. Пожарные на местах теперь смогут сосредоточиться на своей основной миссии — спасении жизней и минимизации ущерба, а не считать копейки налогов. В итоге, пусть будет много надёжной техники и меньше отчётности.

Вопрос лишь в том, оценим ли мы эту льготу через три года, или же пожарные успеют обжить новые автомобили и назовут их «экономическая безопасность на колёсах». Ждем результатов.

Читайте также:
Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проезда«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
#Александра Воля#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Субсидии#Дороги#Льготы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Налогообложение#Налоги#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Налог#Автомобили#Белебей#Пожарные#Мелеуз#Налоговая система#Транспортный налог#Налоговые льготы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика