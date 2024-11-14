«А канализацию куда подключать?»: в Уфе спорят о застройке Сипайлово

Posted 14 ноября, 08:42
Published 14 ноября, 08:42
Modified 14 ноября, 08:54
Updated 14 ноября, 08:54
Ранее MKset сообщил, об утверждении проектов строительства двух новых жилых комплекса на территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Академика Королева. Этот район находится у Сипайлово, рядом с озером Кашкадан.
Однако, грядущие перемены не пришлись по душе жителям Сипайлово.
— Когда строили Карусель и вбивали сваи, наш дом ходил ходуном, хоть этажность Карусели небольшая. Представляете какие сваи нужно забить в грунт, чтоб держать конструкцию в 33 этажа. Наш подъезд просто сложится от ударов и забивки свай, — высказываются возмущенные жильцы дома 19/1 на ул. Б. Бикбая.
Жители района не согласны с проектом постройки многоэтажных домов в уже застроенном месте. Их беспокоит отсутствие дополнительной инфраструктуры для двух тысяч новых жильцов микрорайона: школ, детских садов и поликлиник.
Беспокоит бесконечный шум от стройки, его влияние на здоровье жителей соседних домов, особенно детей и пожилых людей.
Кроме того, не ясен вопрос с парковочными местами. На закрытой территории нового ЖК, по мнению возмущенных комментаторов, предусмотрено небольшое количество парковок. Делить свои дворы с новыми жильцами они категорически не согласны.
Вопрос транспорта в этой части города всегда был непростым, и теперь, по мнению жителей значительно ухудшится.
— Проблемы в Сипайлово всегда, как с пробками, так и с транспортом. Например, маршрут 266, который единственный идет по Айской, всегда переполнен. Особенно утром и вечером, когда все с работы и на работу едут. В него просто невозможно влезть. Прямо перед нашим домом, а это Бикбая 19/1 утром пробки. Как раз дорога вдоль карусели. Потом, когда добавятся еще 2500 жителей от будущего дома, вообще невозможно представить, что будет, — рассказывает Анна.
Много вопросов вызывает проведение коммуникаций для новых жилищных комплексов.
— Ко всему этому ещё добавлю, что коммуникации то новые никто тянуть не будет, давление в трубах упадёт, котельные тоже будут на максимум работать и не справляться, — делится переживаниями Родионов Андрей.
— Ладно водопровод, а канализацию куда подключать, всё туда же в старые трубы и в итоге рано или поздно произойдёт такое же, как на Салаватке год назад рванёт всё и будет не очень хорошо, — сообщает Станислав Зайдуллин.
Много комментаторов предлагают объединиться и жаловаться в соответствующие инстанции.
— Это надо коллективно всем жителям Сипайлово и другим неравнодушным собираться и обжаловать строительство через генпрокуратуру не только в РБ, но и выше. Чтобы рассмотреть готовность района Сипайлово принять большое количество людей, — призывает Алия Валиева.