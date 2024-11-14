mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:42

Published 14 ноября, 08:42

Modified 14 ноября, 08:54

Updated 14 ноября, 08:54

В Уфе построят серию высотных домов

«А канализацию куда подключать?»: в Уфе спорят о застройке Сипайлово

14 ноября 2024, 08:42
Фото: Максим Штурм. vk.com/sturmufa.

В Уфе построят серию высотных домов

Жители района Сипайлово через соцсети высказались о строительстве новых высоток недалеко от Кашкадана.

Ранее MKset сообщил, об утверждении проектов строительства двух новых жилых комплекса на территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Академика Королева. Этот район находится у Сипайлово, рядом с озером Кашкадан.

В Уфе снесут кафе и гипермаркет
Узнать подробнее

Однако, грядущие перемены не пришлись по душе жителям Сипайлово.

Причины негодования жители высказали на странице ВК «Сипайлово онлайн»

Жители Сипайлово о строительстве новых высоток недалеко от КашкаданаЖители Сипайлово о строительстве новых высоток недалеко от Кашкадана
Жители Сипайлово о строительстве новых высоток недалеко от Кашкадана. Фото: Масим Штурм. vk.com/sturmufa
— Когда строили Карусель и вбивали сваи, наш дом ходил ходуном, хоть этажность Карусели небольшая. Представляете какие сваи нужно забить в грунт, чтоб держать конструкцию в 33 этажа. Наш подъезд просто сложится от ударов и забивки свай, — высказываются возмущенные жильцы дома 19/1 на ул. Б. Бикбая.

Жители района не согласны с проектом постройки многоэтажных домов в уже застроенном месте. Их беспокоит отсутствие дополнительной инфраструктуры для двух тысяч новых жильцов микрорайона: школ, детских садов и поликлиник.

Беспокоит бесконечный шум от стройки, его влияние на здоровье жителей соседних домов, особенно детей и пожилых людей.

Кроме того, не ясен вопрос с парковочными местами. На закрытой территории нового ЖК, по мнению возмущенных комментаторов, предусмотрено небольшое количество парковок. Делить свои дворы с новыми жильцами они категорически не согласны.

Вопрос транспорта в этой части города всегда был непростым, и теперь, по мнению жителей значительно ухудшится.

— Проблемы в Сипайлово всегда, как с пробками, так и с транспортом. Например, маршрут 266, который единственный идет по Айской, всегда переполнен. Особенно утром и вечером, когда все с работы и на работу едут. В него просто невозможно влезть. Прямо перед нашим домом, а это Бикбая 19/1 утром пробки. Как раз дорога вдоль карусели. Потом, когда добавятся еще 2500 жителей от будущего дома, вообще невозможно представить, что будет, — рассказывает Анна.

Много вопросов вызывает проведение коммуникаций для новых жилищных комплексов.

 — Ко всему этому ещё добавлю, что коммуникации то новые никто тянуть не будет, давление в трубах упадёт, котельные тоже будут на максимум работать и не справляться, — делится переживаниями Родионов Андрей.
— Ладно водопровод, а канализацию куда подключать, всё туда же в старые трубы и в итоге рано или поздно произойдёт такое же, как на Салаватке год назад рванёт всё и будет не очень хорошо, — сообщает Станислав Зайдуллин.

Много комментаторов предлагают объединиться и жаловаться в соответствующие инстанции.

— Это надо коллективно всем жителям Сипайлово и другим неравнодушным собираться и обжаловать строительство через генпрокуратуру не только в РБ, но и выше. Чтобы рассмотреть готовность района Сипайлово принять большое количество людей, — призывает Алия Валиева.
Речь идет об этом участке землиРечь идет об этом участке земли
Речь идет об этом участке земли. Фото: Максим Штурм. vk.com/sturmufa
Читайте также:
Хабиров забрал к себе мэра СтерлитамакаВ Уфе построят дом за ₽2,5 млрдСкандал с аллей СВО в Уфе замяли
#Светлана Мирсаева#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Строительство#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Стройка#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Сипайлово#Озеро Кашкадан#Мелеуз#Жители#Кашкадан#Местные жители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика