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Posted 14 ноября, 06:42

Published 14 ноября, 06:42

Modified 14 ноября, 07:40

Updated 14 ноября, 07:40

Женщина разбила три автомобиля в Уфе

Женщина разбила три автомобиля в Уфе

14 ноября 2024, 06:42
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Уфимка, управляющая иномаркой, устроила «бильярд» на проспекте Октября, сообщает в четверг, 14 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, в среду, 13 ноября, на проспекте Октября 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ауди», не справилась с управлением и врезалась в движущуюся «Ладу Ниву». Но на этом неприятности не закончились — после первого столкновения ее машина продолжила движение и наехала на «Ниссан Кашкай».

В результате этого инцидента 42-летняя пассажирка «Ауди» получила ушиб и была доставлена в больницу. Однако, после оказания медицинской помощи ее отпустили. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали административное расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе перевозивший детей транспорт столкнулся со встречным автомобилем.

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