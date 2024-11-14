Женщина разбила три автомобиля в Уфе

Posted 14 ноября, 06:42
Published 14 ноября, 06:42
Modified 14 ноября, 07:40
Updated 14 ноября, 07:40
Как стало известно, в среду, 13 ноября, на проспекте Октября 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ауди», не справилась с управлением и врезалась в движущуюся «Ладу Ниву». Но на этом неприятности не закончились — после первого столкновения ее машина продолжила движение и наехала на «Ниссан Кашкай».
В результате этого инцидента 42-летняя пассажирка «Ауди» получила ушиб и была доставлена в больницу. Однако, после оказания медицинской помощи ее отпустили. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые начали административное расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.
Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе перевозивший детей транспорт столкнулся со встречным автомобилем.