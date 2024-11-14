Женщина разбила три автомобиля в Уфе

Как стало известно, в среду, 13 ноября, на проспекте Октября 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ауди», не справилась с управлением и врезалась в движущуюся «Ладу Ниву». Но на этом неприятности не закончились — после первого столкновения ее машина продолжила движение и наехала на «Ниссан Кашкай».