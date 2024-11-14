В Башкирии поддержали инициативу увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Жульков отметил, что к инициативе нужно подойти с умом: выбрать для дороги без пересечений в одном уровне, с ограждениями с обеих сторон и без доступа для пешеходов и диких животных. Однако идеальные дороги — это то, о чем только мечтают, ведь подходящих шедевров дорожного строительства в Башкирии пока не обнаружено.