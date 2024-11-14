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Posted 14 ноября, 11:06

Published 14 ноября, 11:06

Modified 15 ноября, 03:01

Updated 15 ноября, 03:01

Самые опасные дороги назвали в Башкортостане

В Башкирии поддержали инициативу увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

14 ноября 2024, 11:06
Фото: 1MI.

Самые опасные дороги назвали в Башкортостане

Первый замминистра транспорта РБ Виктор Жульков с воодушевлением поддержал инициативу увеличения разрешенной скорости на автомагистралях до 150 км/ч, сообщил политик на пресс-конференции ко Дню памяти жертв ДТП корреспонденту Mkset в четверг, 14 ноября.

Жульков отметил, что к инициативе нужно подойти с умом: выбрать для дороги без пересечений в одном уровне, с ограждениями с обеих сторон и без доступа для пешеходов и диких животных. Однако идеальные дороги — это то, о чем только мечтают, ведь подходящих шедевров дорожного строительства в Башкирии пока не обнаружено.

Однако оптимизм Жульков выглядит немного неуместно на фоне кошмарной статистики на автодорогах. Начальник отдела пропаганды ГАИ РБ Линар Зиннуров на той же конференции сообщил о растущей аварийности в республике.

В этом году число аварий и жертв выросло в пяти районах: Мелеузовском, Ермекеевском, Краснокамском, Мишкинском и Уфимском. Самыми опасными участками стали: Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки и Уфа — Янаул, а также участок М-5 «Урал» в Иглинском, Чишминском и Благоварском районах.

Сразу в 28 районах выросло число погибших в ДТП. В Уфе, например, самыми опасными считаются перекрестки: только на сочетание улиц Энтузиастов и Лесотехникума пострадало 8 человек в 5 ДТП.

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Выходит, несмотря энтузиазм к увеличению предельной скорости, вопрос безопасности остается в тени. Сотрудники госавтоинспекции, к примеру, начали проводить профилактические работы и массовые проверки водителей. На удивление, это сработало: на маршрутах Уфа — Инзер — Белорецк и Уфа — Янаул число аварий и жертв снизилось.

Поэтому прежде чем устраивать гонки на мечтах о скоростных трассах, неплохо бы сначала взять на заметку реальность: нужна ли такая скорость на дорогах, которые итак активно угрожают жизни?

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