В Башкирии поддержали инициативу увеличить разрешенную скорость до 150 км/ч

Posted 14 ноября, 11:06
Published 14 ноября, 11:06
Modified 15 ноября, 03:01
Updated 15 ноября, 03:01
Жульков отметил, что к инициативе нужно подойти с умом: выбрать для дороги без пересечений в одном уровне, с ограждениями с обеих сторон и без доступа для пешеходов и диких животных. Однако идеальные дороги — это то, о чем только мечтают, ведь подходящих шедевров дорожного строительства в Башкирии пока не обнаружено.
Однако оптимизм Жульков выглядит немного неуместно на фоне кошмарной статистики на автодорогах. Начальник отдела пропаганды ГАИ РБ Линар Зиннуров на той же конференции сообщил о растущей аварийности в республике.
В этом году число аварий и жертв выросло в пяти районах: Мелеузовском, Ермекеевском, Краснокамском, Мишкинском и Уфимском. Самыми опасными участками стали: Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки и Уфа — Янаул, а также участок М-5 «Урал» в Иглинском, Чишминском и Благоварском районах.
Сразу в 28 районах выросло число погибших в ДТП. В Уфе, например, самыми опасными считаются перекрестки: только на сочетание улиц Энтузиастов и Лесотехникума пострадало 8 человек в 5 ДТП.
Выходит, несмотря энтузиазм к увеличению предельной скорости, вопрос безопасности остается в тени. Сотрудники госавтоинспекции, к примеру, начали проводить профилактические работы и массовые проверки водителей. На удивление, это сработало: на маршрутах Уфа — Инзер — Белорецк и Уфа — Янаул число аварий и жертв снизилось.
Поэтому прежде чем устраивать гонки на мечтах о скоростных трассах, неплохо бы сначала взять на заметку реальность: нужна ли такая скорость на дорогах, которые итак активно угрожают жизни?
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии происходит по 100 аварий ежедневно.