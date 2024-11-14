ЗАГС перечислил самые редкие имена детей в Башкирии

Posted 14 ноября, 16:00
Published 14 ноября, 16:00
Modified 14 ноября, 17:18
Updated 14 ноября, 17:18
Среди минимально встречающихся у младенцев в Башкирии женских имен выделились Камилина, Мубина, Элуна, Саадия и Дильназ. Что касается мальчиков, то реже всего родившихся мамы и папы в 2024 году называли Нестор, Янар, Расулбек, Завен и Василь. Частотность попадания этих мужских и женских имен в свидетельства о рождении в 2024 году в Башкортостане минимальна. Так что перед пару-тройку лет с минимальным риском в детсадовских группах будет по паре Несторов или Элун.
В противоположность этому, наиболее распространенные женские имена включают в себя такие, как Амина, София, Эмилия, Ева и Арина. Среди мальчиков наибольшей популярностью с начала 2024 года у новоиспеченных родителей в Башкирии пользовались имена Амир, Тимур, Марк, Артем и Эмир. Отметим, что этот список самых часто употребляемых родителями в Башкирии год от года практически не меняется.
Так, с начала 2024 года в Башкирии появились на свет 388 Амин и 495 Амиров.
Отметим, что всего с начала 2024 года в России выпустили более 1,8 млн заявлений о рождении — среди них 52% мальчиков и 48% девочек. Средние возраста матерей и отцов почти совпали — 29,8 года и 29,3 года соответственно. Двойняшек среди родившихся детей — чуть менее 16 тысяч.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии более 60 000 родителей получают доплаты к пенсии за детей. Сумма ежемесячной выплаты превышает ₽8 000, если у родителя более двух детей. Выплату можно оформить по заявлению онлайн.