ЗАГС перечислил самые редкие имена детей в Башкирии

В противоположность этому, наиболее распространенные женские имена включают в себя такие, как Амина, София, Эмилия, Ева и Арина. Среди мальчиков наибольшей популярностью с начала 2024 года у новоиспеченных родителей в Башкирии пользовались имена Амир, Тимур, Марк, Артем и Эмир. Отметим, что этот список самых часто употребляемых родителями в Башкирии год от года практически не меняется.



Так, с начала 2024 года в Башкирии появились на свет 388 Амин и 495 Амиров.