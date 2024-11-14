В Уфе постепенно открывают скандальную улицу

Posted 14 ноября, 17:20
Published 14 ноября, 17:20
Modified 14 ноября, 19:47
Updated 14 ноября, 19:47
Напомним, сейчас движение вдоль закрытой дороги осуществляется по параллельной улице-дублёру. Постепенно транспортный поток хотят перевести на законченную часть реконструируемой улицы.
Так, в пятницу, 15 ноября, в 17:00 власти перезапустят движение с бокового проезда на две полосы по Пугачёва — на участке от Монумента Дружбы до временного объезда. В субботу, 16 ноября, в 20:00 движение на две полосы перезапустят до улицы Бельской. Подробнее — на схеме, опубликованной чиновником.
По признанию Нурдавлятова, администрация муниципалитета не рискнула реорганизовывать движение до выходных, дабы избежать аварий в плотном транспортном потоке.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанское Управление дорожного хозяйства попало под прицел прокуратуры из-за аварийных мостов под Ишимбаем. Заставлять властей заняться путепроводами пришлось через суд.