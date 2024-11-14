В Уфе постепенно открывают скандальную улицу

Так, в пятницу, 15 ноября, в 17:00 власти перезапустят движение с бокового проезда на две полосы по Пугачёва — на участке от Монумента Дружбы до временного объезда. В субботу, 16 ноября, в 20:00 движение на две полосы перезапустят до улицы Бельской. Подробнее — на схеме, опубликованной чиновником.