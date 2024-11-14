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Posted 14 ноября, 17:20

Published 14 ноября, 17:20

Modified 14 ноября, 19:47

Updated 14 ноября, 19:47

Схему проезда по улице Пугачёва изменяют в Уфе

В Уфе постепенно открывают скандальную улицу

14 ноября 2024, 17:20
Фото: мэрия Уфы.

Схему проезда по улице Пугачёва изменяют в Уфе

В столице Башкирии на предстоящем уик-энде будет проходить реорганизация движения по улице Пугачёва, отчитался глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов в четверг, 14 ноября.

Напомним, сейчас движение вдоль закрытой дороги осуществляется по параллельной улице-дублёру. Постепенно транспортный поток хотят перевести на законченную часть реконструируемой улицы.

Так, в пятницу, 15 ноября, в 17:00 власти перезапустят движение с бокового проезда на две полосы по Пугачёва — на участке от Монумента Дружбы до временного объезда. В субботу, 16 ноября, в 20:00 движение на две полосы перезапустят до улицы Бельской. Подробнее — на схеме, опубликованной чиновником.

По признанию Нурдавлятова, администрация муниципалитета не рискнула реорганизовывать движение до выходных, дабы избежать аварий в плотном транспортном потоке.

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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанское Управление дорожного хозяйства попало под прицел прокуратуры из-за аварийных мостов под Ишимбаем. Заставлять властей заняться путепроводами пришлось через суд.

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