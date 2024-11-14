«Новые известия» говорят о фактах. На Сахалине прошли испытания по доставке лекарств промышленным беспилотным судном, которые организовали Центр медицины катастроф Минздрава РФ и Минвостокразвития. Груз был доставлен из села Чапланово в Невельск на расстояние 45 километров по воздуху быстрее, чем автомобилем. Более того, полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре, что является причиной перекрытия автодорог. В реальной жизни это спасенные жизни и мотивированное использование достижений технического прогресса.