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Posted 14 ноября, 08:52

Published 14 ноября, 08:52

Modified 14 ноября, 12:14

Updated 14 ноября, 12:14

В ООО «БАС» рассказали, в каких сферах беспилотники могут стать незаменимыми

В ООО «БАС» рассказали, в каких сферах беспилотники могут стать незаменимыми

14 ноября 2024, 08:52
Фото: пресс-служба ООО «БАС».
Георгий Баутин, руководитель дирекции управления транспортом АО «Почта России» неоднократно на различных площадках заявлял, что стоимость эксплуатации БПЛА в 152 раза больше стоимости регулярных пилотируемых рейсов и в 43 раза выше, чем авиационные чартеры.

Однако эксперты ООО «БАС» с данной позицией не согласны.

«Новые известия» говорят о фактах. На Сахалине прошли испытания по доставке лекарств промышленным беспилотным судном, которые организовали Центр медицины катастроф Минздрава РФ и Минвостокразвития. Груз был доставлен из села Чапланово в Невельск на расстояние 45 километров по воздуху быстрее, чем автомобилем. Более того, полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре, что является причиной перекрытия автодорог. В реальной жизни это спасенные жизни и мотивированное использование достижений технического прогресса.

Российские нефтяники активно используют БВС не только для мониторинга инфраструктуры, но и для срочной доставки грузов весом от 50 до 100 килограммов, так как использовать пилотируемые вертолеты очень дорого, а день простоя буровой вышки оценивается в десятки миллионов рублей.

Специалисты выяснили, что использование логистических беспилотников в 3-4 раза дешевле, чем доставка с помощью вертолета Ми-8. Так, стоимость летного часа Ми-8 при перевозке грузов на расстояние 143 километра между поселками Тазовский и Мессояха в ЯНАО составляет 450 тысяч рублей, а грузового БПЛА ВТ 440 — 124 тысячи рублей. В прошлом месяце провели тестирование БАС «предпоследней мили» при доставке грузов в Самарской и Нижегородской областях. Компания «БАС» первой в России подтвердила возможность выполнения подобных работ в городах при помощи беспилотных авиасистем.

В будущем беспилотная аэрологистика может разгрузить транспортную инфраструктуру и оказать позитивное влияние на экологическую ситуацию. При должном развитии также значительно снизится численность обслуживающего персонала.

Да, постепенно дроны становятся незаменимым инструментом в различных сферах не только в России, но и в других странах. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.

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