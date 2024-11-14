В Башкирии пропал везучий миллионер

Posted 14 ноября, 09:46
Published 14 ноября, 09:46
Modified 14 ноября, 09:48
Updated 14 ноября, 09:48
С начала 2024 года организаторами лотерей не найдены победители с выигрышем от 1 миллиона рублей из Кабардино-Балкарской Республики, Башкортостана, Архангельской, Калининградской, Кировской и Псковской областей. Все они купили лотерейные билетики в местах офлайн-продажи, а не через мобильные приложения или иные онлайн-сервисы.
Напомним, летом 2024 года стало известно о том, что житель Башкирии выиграл ₽24 млн. В июне 2024 года суперприз лотереи «Рапидо» составил ₽24 894 954. Цена попытки сорвать куш стоила жителю Башкирии всего ₽500.