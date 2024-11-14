В Башкирии пропал везучий миллионер

С начала 2024 года организаторами лотерей не найдены победители с выигрышем от 1 миллиона рублей из Кабардино-Балкарской Республики, Башкортостана, Архангельской, Калининградской, Кировской и Псковской областей. Все они купили лотерейные билетики в местах офлайн-продажи, а не через мобильные приложения или иные онлайн-сервисы.