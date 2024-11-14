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Posted 14 ноября, 09:46

Published 14 ноября, 09:46

Modified 14 ноября, 09:48

Updated 14 ноября, 09:48

Житель Башкирии выиграл более миллиона рублей

В Башкирии пропал везучий миллионер

14 ноября 2024, 09:46

Житель Башкирии выиграл более миллиона рублей

Обладатель счастливого билетика получил крупный выигрыш и не спешит выходить на связь, сообщает в четверг, 14 ноября, пресс-служба «Национальной лотереи».

С начала 2024 года организаторами лотерей не найдены победители с выигрышем от 1 миллиона рублей из Кабардино-Балкарской Республики, Башкортостана, Архангельской, Калининградской, Кировской и Псковской областей. Все они купили лотерейные билетики в местах офлайн-продажи, а не через мобильные приложения или иные онлайн-сервисы.

Миллионер пропал в Башкирии
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Напомним, летом 2024 года стало известно о том, что житель Башкирии выиграл ₽24 млн. В июне 2024 года суперприз лотереи «Рапидо» составил ₽24 894 954. Цена попытки сорвать куш стоила жителю Башкирии всего ₽500.

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