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Posted 14 ноября, 08:35

Published 14 ноября, 08:35

Modified 14 ноября, 09:11

Updated 14 ноября, 09:11

Özfatihler откроет промплощадку в Башкортостане

Турки построят завод под Уфой

14 ноября 2024, 08:35
Фото: tg/Радий Хабиров.

Özfatihler откроет промплощадку в Башкортостане

Турецкая компания Özfatihler начнет производство грузоподъемного оборудования в регионе, сообщает в четверг, 14 ноября, Глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии поделился новостью о том, что в Башкортостане начнется производство кранов, которые «так востребованы на местных предприятиях». Ожидается, что первая линия будет запущена до конца 2024 года. Поддержка инвестора была оказана на одном из «Инвестчасов» еще в сентябре 2023 года, и проект получил статус приоритетного.

Радий Хабиров также отметил, что турецкий инвестор не собирается останавливаться на достигнутом. В планах компании — строительство полноценного завода под Уфой.

— Турция занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Нас связывают хорошие партнерские отношения, будем их укреплять, — добавляет Радий Хабиров.
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Как ранее сообщал Mkset, импорт привычной и для отечественного производителя плодоовощной продукции бьет «рекорды» в Башкирии.

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