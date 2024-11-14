Турки построят завод под Уфой

Глава Башкирии поделился новостью о том, что в Башкортостане начнется производство кранов, которые «так востребованы на местных предприятиях». Ожидается, что первая линия будет запущена до конца 2024 года. Поддержка инвестора была оказана на одном из «Инвестчасов» еще в сентябре 2023 года, и проект получил статус приоритетного.