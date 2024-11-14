Турки построят завод под Уфой

Posted 14 ноября, 08:35
Published 14 ноября, 08:35
Modified 14 ноября, 09:11
Updated 14 ноября, 09:11
Глава Башкирии поделился новостью о том, что в Башкортостане начнется производство кранов, которые «так востребованы на местных предприятиях». Ожидается, что первая линия будет запущена до конца 2024 года. Поддержка инвестора была оказана на одном из «Инвестчасов» еще в сентябре 2023 года, и проект получил статус приоритетного.
Радий Хабиров также отметил, что турецкий инвестор не собирается останавливаться на достигнутом. В планах компании — строительство полноценного завода под Уфой.
— Турция занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Нас связывают хорошие партнерские отношения, будем их укреплять, — добавляет Радий Хабиров.
Как ранее сообщал Mkset, импорт привычной и для отечественного производителя плодоовощной продукции бьет «рекорды» в Башкирии.