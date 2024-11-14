Тепло, доступное не каждому: тарифы на отопление повысили в Уфе

Posted 14 ноября, 11:23
Published 14 ноября, 11:23
Modified 14 ноября, 11:38
Updated 14 ноября, 11:38
Для потребителей, использующих одноставочный тариф без дифференциации по схеме подключения, «прекрасная» новость — цена составит ₽2216,97 рубля за Гкал. Для жильцов же ЖК «Вишня» же сумма ещё больше вызывает восторг — ₽2660,36 за Гкал с учётом НДС. Ранее цена на отопление там была установлена в ₽2244,57 за Гкал с учётом НДС.
Действующий сейчас тариф на отопление в Республике Башкортостан, который вызывает лёгкое недоумение и желание переехать на Юг, достигает ₽2760,56 за Гкал. Последний раз стоимость поднимали в июле 2024 года — на ₽265,27. Тариф, видимо, взлетал в космос, но остановился в Башкирии.
Однако давайте взглянем на общую картину. По данным Росстата, средняя цена за тепло по России составила ₽2652,54 за Гкал. Некоторые регионы, например, Кемеровская область, предлагает оплатить всего за 1623,69 рубля за Гкал. Грустно принимать региональный рекорд в области недоступности тепла.
К слову, в рейтинге доступности тарифов на отопление Башкирия расположилась на почетном 52 месте. Благо, это не предел: жители Еврейской автономной области могли бы нам позавидовать с их заоблачной ценой в ₽3942,32 за Гкал.
Ранее Mkset сообщал, что отопительный сезон в Башкирии начался с провала.