Тепло, доступное не каждому: тарифы на отопление повысили в Уфе

Для потребителей, использующих одноставочный тариф без дифференциации по схеме подключения, «прекрасная» новость — цена составит ₽2216,97 рубля за Гкал. Для жильцов же ЖК «Вишня» же сумма ещё больше вызывает восторг — ₽2660,36 за Гкал с учётом НДС. Ранее цена на отопление там была установлена в ₽2244,57 за Гкал с учётом НДС.