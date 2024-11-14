Таксист-нелегал попался в Уфе

По информации ГИБДД, его привлекли к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он управлял автомобилем без водительского удостоверения, не имел оформленной диагностической карты на транспортное средство, а также управлял машиной с неисправной тормозной системой. Кроме того, его действия квалифицировали как перевозку пассажиров легковым такси без соответствующих разрешений.