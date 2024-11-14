Таксист-нелегал попался в Уфе

Posted 14 ноября, 12:01
Published 14 ноября, 12:01
Modified 14 ноября, 12:04
Updated 14 ноября, 12:04
Как стало известно, 14 ноября, инспекторы Госавтоинспекции провели проверку на одном из городских маршрутов и остановили автомобиль Лада Ларгус. За рулем находился 28-летний гражданин из ближнего зарубежья, который, как оказалось, занимался перевозкой пассажиров нелегально. При проверке документов выяснилось, что у него не было национального водительского удостоверения, что стало основанием для задержания.
По информации ГИБДД, его привлекли к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он управлял автомобилем без водительского удостоверения, не имел оформленной диагностической карты на транспортное средство, а также управлял машиной с неисправной тормозной системой. Кроме того, его действия квалифицировали как перевозку пассажиров легковым такси без соответствующих разрешений.
Автомобиль таксиста был помещен на специализированную стоянку.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе водитель эвакуатора, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, решил продемонстрировать свои навыки дрифта.