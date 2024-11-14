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Posted 14 ноября, 09:51

Published 14 ноября, 09:51

Modified 14 ноября, 09:53

Updated 14 ноября, 09:53

Шкуматов прокомментировал проект оформления ДТП через Госуслуги

14 ноября 2024, 09:51
Руководитель российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал проект закона, который, если будет принят, даст возможность водителям регистрировать аварию через портал Госуслуги.

Ридус» пишет, что Шкуматов одобрил инициативу по упрощению процесса оформления протокола о дорожно-транспортном происшествии, однако подчеркнул, что такая возможность уже длительное время существует для автолюбителей в системе государственных услуг. Он напомнил, что в приложении Госуслуги Авто можно оформить аварию всего за несколько минут. Для этого достаточно сделать и загрузить несколько фото. Однако оба участника должны быть зарегистрированы в системе.

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