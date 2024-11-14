Шкуматов прокомментировал проект оформления ДТП через Госуслуги

“Ридус» пишет, что Шкуматов одобрил инициативу по упрощению процесса оформления протокола о дорожно-транспортном происшествии, однако подчеркнул, что такая возможность уже длительное время существует для автолюбителей в системе государственных услуг. Он напомнил, что в приложении Госуслуги Авто можно оформить аварию всего за несколько минут. Для этого достаточно сделать и загрузить несколько фото. Однако оба участника должны быть зарегистрированы в системе.