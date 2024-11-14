Сегодня в Уфе: отказ от салютов, вонючий скандал и день жестянщика

Posted 14 ноября, 19:56
Published 14 ноября, 19:56
Modified 14 ноября, 19:59
Updated 14 ноября, 19:59
В Уфе в пятницу, 15 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие осадки в виде дождя со снегом. В отдельных частях города возможен гололёд. Ветер — юго-западный от 9 до 14 м/с. Температура воздуха ночью и ранним утром составит -1°C…-3°, днем около 0°С.
Сразу с двумя транспортными ограничениями придётся столкнуться жителям Кировского района Уфы, о чём анонсировали власти Уфы.
Схема проезда по улице Пугачёва постепенно будет изменяться — уведомил начальник администрации того же муниципалитета Илвир Нурдавлятов:
Жители микрорайона Сипайлово негодуют из-за намерений застройки высотками квартала напротив парка «Кашкадан» и ТЦ «Простор». Среди причин недовольства — отсутствие достаточной инфраструктуры, шум от стройки, недостаток парковочных мест и неуверенность в должной организации коммуникаций. Подробнее — в материале Mkset.
Чиновники отчитались, как идёт движение к завершению ремонта скандального путепровода через реку Уфу. Новый пост главы местной администрации, в котором руководитель муниципалитета отчитался об исправной и непрекращающейся работе, можно трактовать как обещание открыть мост в срок без форс-мажоров. Напомним, снять ограничения с движения по переправе обещали к 24 ноября.
В регионе решили отметить 30-летие Государственного Собрания без фейерверков и больших торжеств. Такое решение приняли на заседании организационного комитета, посвященного юбилею парламента.
Вместо салютов и громких концертов планируется поздравить ветеранов парламентаризма и тех, кто внес неоценимый вклад в развитие законодательства. Юбилейные мероприятия намечены на 2025 год, и уже сейчас активно разрабатывается план их реализации. В рамках подготовки к юбилею будут организованы уроки парламентаризма в школах, лекции в вузах, выставки книг и архивных документов. Кроме того, народные избранники обещают провести в здании Курултая день открытых дверей.
В пятницу, 15 ноября, состоится очередной матч регулярного сезона КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встретит «Барыс». Матч пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена» и начнется в 19:00 по уфимскому времени.
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