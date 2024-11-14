Сегодня в Уфе: отказ от салютов, вонючий скандал и день жестянщика

Вместо салютов и громких концертов планируется поздравить ветеранов парламентаризма и тех, кто внес неоценимый вклад в развитие законодательства. Юбилейные мероприятия намечены на 2025 год, и уже сейчас активно разрабатывается план их реализации. В рамках подготовки к юбилею будут организованы уроки парламентаризма в школах, лекции в вузах, выставки книг и архивных документов. Кроме того, народные избранники обещают провести в здании Курултая день открытых дверей.