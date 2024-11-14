Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом

На борту, в условиях сильной болтанки, пилот, похоже, решил, механизировать крыло и превысил скорость с закрылками на целых 4,5 узла. И это всего за 6 секунд. Самолет с туристами из Уфы все же сел в аэропорту Хургады ближе к наступлению 13 ноября.