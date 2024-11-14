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Posted 14 ноября, 12:43

Published 14 ноября, 12:43

Modified 14 ноября, 14:34

Updated 14 ноября, 14:34

Рейс из Уфы с проблемами сел в Африке

Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом

14 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI.

Рейс из Уфы с проблемами сел в Африке

В аэропорту Хургада произошла настоящая драма: самолет Boeing 757-200, по совместительству рейс AZV 927 из Уфы, превысил скорость на 4,5 узла в условиях сильной болтанки, сообщает тг-канал «Aviaincident» в четверг, 14 ноября.

На борту, в условиях сильной болтанки, пилот, похоже, решил, механизировать крыло и превысил скорость с закрылками на целых 4,5 узла. И это всего за 6 секунд. Самолет с туристами из Уфы все же сел в аэропорту Хургады ближе к наступлению 13 ноября.

Конечно, после этого приключения самолет был немедленно отстранен от полетов для осмотра. Неплохо для захватывающего перелета в отпуск, не правда ли? Зато теперь авиакомпания может добавить новую опцию при покупке авиабилетов — полет с долей андреналина.

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