Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом

Posted 14 ноября, 12:43
Published 14 ноября, 12:43
Modified 14 ноября, 14:34
Updated 14 ноября, 14:34
На борту, в условиях сильной болтанки, пилот, похоже, решил, механизировать крыло и превысил скорость с закрылками на целых 4,5 узла. И это всего за 6 секунд. Самолет с туристами из Уфы все же сел в аэропорту Хургады ближе к наступлению 13 ноября.
Конечно, после этого приключения самолет был немедленно отстранен от полетов для осмотра. Неплохо для захватывающего перелета в отпуск, не правда ли? Зато теперь авиакомпания может добавить новую опцию при покупке авиабилетов — полет с долей андреналина.
Ранее Mkset сообщал, как самолет сошел с ума над Уфой.