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Posted 14 ноября, 13:11

Published 14 ноября, 13:11

Modified 14 ноября, 19:57

Updated 14 ноября, 19:57

«Салават Юлаев» против «Барыс»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Барыс»: где смотреть и кто победит

14 ноября 2024, 13:11
Фото: 1MI.
В пятницу, 15 ноября, состоится захватывающий матч регулярного сезона КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет «Барыс», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Матч пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена» и начнется в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на игру можно купить на официальном сайте клуба, а их стоимость варьируется от 500 до 2100 рублей. Для тех, кто не сможет посетить матч, бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Барыс»

Команда одержала несколько важных побед над командами, такими как «Динамо Минск» и «Авангард». Однако столкновение с более сильными соперниками вновь обострило проблемы казахской команды, считают эксперты. На данный момент «Барыс» занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, и в Уфу они приезжают с тремя поражениями в последних четырех матчах.

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«Салавата Юлаева»

Команда Виктора Козлова в последнее время радует своих болельщиков стабильными результатами. За девять последних встреч уфимцы уступили лишь дважды, что позволяет им уверенно держаться на третьем месте Восточной конференции с 31 баллом в активе. Лидером команды стал канадец Джошуа Ливо, который с 12 заброшенными шайбами и 10 голевыми передачами демонстрирует отличную форму.

История встреч

В 2024 году команды уже встречались три раза, и «Салават Юлаев» одержал победу в двух матчах из них. Единственное поражение произошло в Астане по буллитам.

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Прогнозы букмекеров

По мнению букмекеров, шансы на победу «Салавата Юлаева» составляют 1.46, тогда как успех «Барыса» оценивается в 6.25. Ничья имеет коэффициент 5.00. Также можно сделать ставку на тотал: больше 5.5 — 2.24, меньше 5.5 — 1.82.

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