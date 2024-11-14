«Салават Юлаев» против «Барыс»: где смотреть и кто победит

Матч пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена» и начнется в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на игру можно купить на официальном сайте клуба, а их стоимость варьируется от 500 до 2100 рублей. Для тех, кто не сможет посетить матч, бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).