«Салават Юлаев» против «Барыс»: где смотреть и кто победит

Posted 14 ноября, 13:11
Published 14 ноября, 13:11
Modified 14 ноября, 19:57
Updated 14 ноября, 19:57
Матч пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена» и начнется в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на игру можно купить на официальном сайте клуба, а их стоимость варьируется от 500 до 2100 рублей. Для тех, кто не сможет посетить матч, бесплатная прямая трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+), KHL (3+), KHL Prime (3+) и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Команда одержала несколько важных побед над командами, такими как «Динамо Минск» и «Авангард». Однако столкновение с более сильными соперниками вновь обострило проблемы казахской команды, считают эксперты. На данный момент «Барыс» занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, и в Уфу они приезжают с тремя поражениями в последних четырех матчах.
Команда Виктора Козлова в последнее время радует своих болельщиков стабильными результатами. За девять последних встреч уфимцы уступили лишь дважды, что позволяет им уверенно держаться на третьем месте Восточной конференции с 31 баллом в активе. Лидером команды стал канадец Джошуа Ливо, который с 12 заброшенными шайбами и 10 голевыми передачами демонстрирует отличную форму.
В 2024 году команды уже встречались три раза, и «Салават Юлаев» одержал победу в двух матчах из них. Единственное поражение произошло в Астане по буллитам.
По мнению букмекеров, шансы на победу «Салавата Юлаева» составляют 1.46, тогда как успех «Барыса» оценивается в 6.25. Ничья имеет коэффициент 5.00. Также можно сделать ставку на тотал: больше 5.5 — 2.24, меньше 5.5 — 1.82.