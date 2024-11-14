Российская делегация под руководством главы Ставрополья прибыла в Республику Беларусь

Владимир Владимиров обращает внимание, что для Ставропольского края Республика Беларусь уже длительное время выступает надежным партнером по многим направлениям. Президент РФ, глава правительства нашей страны сформировали задачу по расширению партнерских отношений с РБ. Кроме уже подписанного соглашения о сотрудничестве Ставрополья с Беларусью, аналогичные договоренности были достигнуты и с некоторыми другими субъектами России. Губернатор Ставрополья особо отмечает растущий торговый оборот между двумя дружественными государствами, обещая, что работа по укреплению и расширению партнерства продолжится и в дальнейшем.