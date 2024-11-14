Российская делегация под руководством главы Ставрополья прибыла в Республику Беларусь

Posted 14 ноября, 08:19
Published 14 ноября, 08:19
Modified 14 ноября, 08:19
Updated 14 ноября, 08:19
Во время поездки делегация побывала на нескольких предприятиях, которые включены в состав крупного машиностроительного холдинга, пишут newizv.ru.
Владимир Владимиров обращает внимание, что для Ставропольского края Республика Беларусь уже длительное время выступает надежным партнером по многим направлениям. Президент РФ, глава правительства нашей страны сформировали задачу по расширению партнерских отношений с РБ. Кроме уже подписанного соглашения о сотрудничестве Ставрополья с Беларусью, аналогичные договоренности были достигнуты и с некоторыми другими субъектами России. Губернатор Ставрополья особо отмечает растущий торговый оборот между двумя дружественными государствами, обещая, что работа по укреплению и расширению партнерства продолжится и в дальнейшем.
Глава региона подписал соглашение о размещении на Ставрополье цеха по сборке сельхозтехники.
По словам Владимира Владимирова, АПК региона отличается передовым развитием механизации. Большая часть сельхозтехники, которой пользуются ставропольцы, — белорусского выпуска. Поэтому появление в данном регионе СКФО машиностроительного завода, где будет изготавливаться оборудование для местных аграриев, позволит максимально качественно обеспечивать нужды фермеров, укрепляя при этом экономическое сотрудничество с белорусской стороной.
Губернатор обратил внимание, что примерно 56% тракторов, принадлежащих краевым фермерам, и 10% комбайнов — белорусской сборки.
Стоит отметить, что торговый оборот, в том числе благодаря успешному воплощению ряда краевых госпрограмм и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за прошедшее пятилетие вырос не менее чем в 1,5 раза. В период с января по июнь 2024 года он составил 113 миллионов долларов, показатель за весь 2019 год равнялся 132 миллионам долларов.