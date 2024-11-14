РЭО выявил 16 регионов с наибольшим дефицитом мусоровозов

Posted 14 ноября, 12:30
Published 14 ноября, 12:30
Modified 14 ноября, 12:30
Updated 14 ноября, 12:30
По данным РЭО, наиболее плачевная ситуация с дефицитом техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) наблюдается в ДНР (дефицит составляет 22,7%), на Камчатке (27,5%), в ЕАО (46,8%), Ингушетии (60,4%) и Тыве (78%). Также есть регионы, где нехватка мусоровозов составляет 16% и более. Об этом пишет 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что для решения этой проблемы создана программа льготного лизинга мусоровозов, которую компания запускает совместно с АО «Росагролизинг». Он отметил, что за счет этого можно сократить нехватку спецтехники, обновить парк мусоровозов и повысить качество услуг по вывозу ТКО.
Замглавы РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов подчеркнул, что программа подразумевает возмещение части процентной ставки на лизинг техники. Это облегчит ее покупку регоператорами и положительно скажется на предоставлении коммунальных услуг, добавил он.
Напомним, что межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами была создана в августе 2024 года по приказу главы Минприроды России Александра Козлова. В ее состав вошли представители РЭО, парламентарии и федеральные госслужащие.