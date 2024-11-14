РЭО выявил 16 регионов с наибольшим дефицитом мусоровозов

По данным РЭО, наиболее плачевная ситуация с дефицитом техники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) наблюдается в ДНР (дефицит составляет 22,7%), на Камчатке (27,5%), в ЕАО (46,8%), Ингушетии (60,4%) и Тыве (78%). Также есть регионы, где нехватка мусоровозов составляет 16% и более. Об этом пишет 56orb.ru.