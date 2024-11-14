Пьяный водитель задавил гаишника в Башкирии

— Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина решил покинуть место происшествия, в то время как полиция заблокировала его машину. Понимая, что один из полицейских находится позади его автомобиля, он резкого двинулся назад и врезался в служебный автомобиль, чем создал серьезную угрозу здоровью полицейского, который успел уклониться, — сообщают фабулу преступления в пресс-службе судов Башкирии.