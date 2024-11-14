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Posted 14 ноября, 07:06

Published 14 ноября, 07:06

Modified 14 ноября, 07:08

Updated 14 ноября, 07:08

Пьяный водитель задавил гаишника в Башкирии

Пьяный водитель задавил гаишника в Башкирии

14 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.
В Стерлибашевский межрайонный суд Республики Башкортостан направлено уголовное дело против 27-летнего мужчины, сообщает в четверг, 14 ноября, пресс-служба судов РБ.

Перед законом ответит 27-летний житель Башкирии, обвиненный в применении насилия, угрожающего жизни и здоровью, в отношении представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года сотрудники автоинспекции остановили автомобиль Renault SR. За рулем иномарки был 27-летний житель Башкирии. Мужчину остановили для проверки информации о возможном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также для контроля документов на право вождения.

— Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина решил покинуть место происшествия, в то время как полиция заблокировала его машину. Понимая, что один из полицейских находится позади его автомобиля, он резкого двинулся назад и врезался в служебный автомобиль, чем создал серьезную угрозу здоровью полицейского, который успел уклониться, — сообщают фабулу преступления в пресс-службе судов Башкирии.

Затем он рванул вперед, создавая опасные ситуации для другого полицейского, который пытался остановить его. В результате он наехал на ногу одного из сотрудников, причинив ему травму.

Судебное заседание назначено на 27 ноября 2024 года.

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Напомним, ранее в Уфе произошло массовое ДТП. Женщина за рулем иномарки разбила три автомобиля, в том числе — свой. В аварии пострадала пассажирка автоледи: ей потребовалась помощь медиков.

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