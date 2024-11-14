Пьяный водитель задавил гаишника в Башкирии

Posted 14 ноября, 07:06
Published 14 ноября, 07:06
Modified 14 ноября, 07:08
Updated 14 ноября, 07:08
Перед законом ответит 27-летний житель Башкирии, обвиненный в применении насилия, угрожающего жизни и здоровью, в отношении представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей.
Согласно материалам дела, в октябре 2024 года сотрудники автоинспекции остановили автомобиль Renault SR. За рулем иномарки был 27-летний житель Башкирии. Мужчину остановили для проверки информации о возможном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также для контроля документов на право вождения.
— Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина решил покинуть место происшествия, в то время как полиция заблокировала его машину. Понимая, что один из полицейских находится позади его автомобиля, он резкого двинулся назад и врезался в служебный автомобиль, чем создал серьезную угрозу здоровью полицейского, который успел уклониться, — сообщают фабулу преступления в пресс-службе судов Башкирии.
Затем он рванул вперед, создавая опасные ситуации для другого полицейского, который пытался остановить его. В результате он наехал на ногу одного из сотрудников, причинив ему травму.
Судебное заседание назначено на 27 ноября 2024 года.
Напомним, ранее в Уфе произошло массовое ДТП. Женщина за рулем иномарки разбила три автомобиля, в том числе — свой. В аварии пострадала пассажирка автоледи: ей потребовалась помощь медиков.