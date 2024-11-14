Почему ваши счета за отопление такие большие? Теплосберегающая пленка спасет ваш дом

Эффективность пленки зависит от качества окон и самой пленки. На современных стеклопакетах потери тепла через стекло можно сократить до 10%, а на старых деревянных окнах — до 15%. Это особенно заметно в долгосрочной перспективе: снижение теплопотерь позволяет экономить на отоплении, что окупает стоимость пленки за несколько лет.