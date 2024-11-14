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Posted 14 ноября, 12:00

Published 14 ноября, 12:00

Modified 14 ноября, 12:00

Updated 14 ноября, 12:00

Почему ваши счета за отопление такие большие? Теплосберегающая пленка спасет ваш дом

Почему ваши счета за отопление такие большие? Теплосберегающая пленка спасет ваш дом

14 ноября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney. Почему ваши счета за отопление такие большие? Теплосберегающая пленка спасет ваш дом
В холодное время года многие из нас начинают задумываться об утеплении дома. Чаще всего речь идет о теплоизоляции стен, но что, если основной источник утечки тепла — вовсе не они?

По данным специалистов, окна и вентиляция ответственны за 70% теплопотерь, а вот стены — всего за 10%. Так стоит ли сосредотачивать усилия на том, что не приносит значительных результатов? Разберемся, как можно эффективно сократить потери тепла через окна с помощью теплосберегающей пленки.

Почему именно окна?

Окна играют важную роль в обеспечении комфорта в доме, но именно они становятся «слабым местом» в борьбе за сохранение тепла. Современные стеклопакеты работают гораздо эффективнее старых деревянных рам, но даже они не могут полностью удерживать тепло. Стекло, как материал, обладает высокой теплопроводностью, и тепло из помещения буквально вылетает наружу.

— Допустим, зимой в квартире температура +22 °C, а за окном —15 °C. Разница в 37 °C заставляет тепло уходить через стекло, ведь оно не обладает изолирующими свойствами стен. Чтобы сократить эти потери, нужны дополнительные меры. Именно здесь на помощь приходит теплосберегающая пленка, — делится Владимир, инженер-строитель с 40-летним опытом работы и автор блога «Записки старого прораба».
Почему именно окна?Почему именно окна?
Почему именно окна?. Фото: Изображение Midjourney

Что такое теплосберегающая пленка?

Теплосберегающая пленка — это многослойный материал, основой которого служит прозрачная полимерная пленка, дополненная тончайшими слоями металлов, таких как серебро, никель или хром. Благодаря этим слоям пленка способна отражать инфракрасное излучение, которое несет тепло.

— Слой металла настолько тонкий, что остается почти невидимым для глаза. Пленка лишь слегка затемняет стекло, а её коэффициент пропускания света достигает 90%. При этом в жару она отражает солнечное тепло наружу, а зимой сохраняет тепло внутри, — объясняет эксперт.

Преимущества пленки

Применение теплосберегающей пленки дает сразу несколько преимуществ, и главное из них — экономия энергии. Зимой она помогает сократить теплопотери, что особенно актуально для частных домов и квартир с устаревшими окнами.

Кроме того, пленка:

  • защищает помещение от ультрафиолетовых лучей, предотвращая выцветание мебели и обоев;
  • снижает уровень шума, поступающего с улицы, до 25%;
  • создает эффект односторонней видимости — снаружи вас не видно, но вы видите все.

Однако важно понимать, что пленка не делает стекло полностью герметичным, а лишь уменьшает потери тепла.

Преимущества пленкиПреимущества пленки
Преимущества пленки. Фото: Изображение Midjourney

Есть ли минусы?

Конечно, как и у любого решения, у теплосберегающей пленки есть свои недостатки. Прежде всего, это стоимость. Хорошая пленка может стоить недешево, особенно если речь идет о больших площадях остекления.

Другой недостаток — влияние на растения. Если у вас на подоконнике стоят цветы, они могут страдать от недостатка света, так как пленка блокирует часть солнечного потока.

Еще один нюанс касается монтажа. Разница температур внутри и снаружи помещения при установке пленки не должна превышать 10 °C, иначе качество работы может пострадать. Поэтому зимой клеить пленку нежелательно.

Как устанавливается пленка?

Процесс монтажа теплосберегающей пленки несложный, и его можно выполнить самостоятельно, следуя инструкции. Однако для достижения максимального эффекта лучше доверить эту работу профессионалам. Они точно знают, как подготовить стекло, правильно вырезать пленку и качественно её закрепить, чтобы избежать пузырей и отслоений.

Если решите заняться этим самостоятельно, учтите, что понадобятся нож для резки пленки, пульверизатор с мыльной водой и ракель для разглаживания поверхности.

Насколько это эффективно?

Эффективность пленки зависит от качества окон и самой пленки. На современных стеклопакетах потери тепла через стекло можно сократить до 10%, а на старых деревянных окнах — до 15%. Это особенно заметно в долгосрочной перспективе: снижение теплопотерь позволяет экономить на отоплении, что окупает стоимость пленки за несколько лет.

— Это отличное дополнение к любым мерам по энергосбережению. Если у вас дома старые окна, теплосберегающая пленка может стать настоящей палочкой-выручалочкой, — подчеркивает Владимир.

Ранее эксперты рассказали, как пережить холод без отопления.

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