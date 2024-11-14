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Posted 14 ноября, 11:26

Published 14 ноября, 11:26

Modified 14 ноября, 11:28

Updated 14 ноября, 11:28

Пенсионер погиб на стройке в Уфе

Пенсионер погиб на стройке в Уфе

14 ноября 2024, 11:26
Фото: 1MI.
Уфимец работал на объекте по устройству кровли, сообщает в четверг, 14 ноября, Гострудинспекция РБ.

Как стало известно, 1 ноября 2023 года на территории строящегося автоцентра по улице Адмирала Макарова произошел несчастный случай, который унес жизнь опытного работника. Во время выполнения кровельных работ 69-летний руководитель бригады упал с крыши на бетонный пол и скончался на месте от полученных травм.

Как выяснили специалисты, пенсионер, ранее трудившийся в компании «Комплекс» начальником участка, заключил договор с этой организацией на выполнение работ, однако не учел, что для этого ему необходимо было зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

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Судебное разбирательство показало, что фактически между погибшим и ООО «Комплекс» существовали трудовые отношения, что стало основой для дальнейшей квалификации несчастного случая как производственного. Кировский районный суд г. Уфы подтвердил наличие этих отношений в апреле 2024 года.

Дополнительное расследование, проведенное Гострудинспекцией, выявило серьезные недостатки в организации рабочего процесса. В центре крыши находился вентиляционный проем, который был накрыт лишь двумя пенопластовыми панелями. Погибший, по неосторожности наступив на одну из них, потерял равновесие и упал вниз.

В результате произошедшего виновные лица были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

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