Пенсионер погиб на стройке в Уфе

Как стало известно, 1 ноября 2023 года на территории строящегося автоцентра по улице Адмирала Макарова произошел несчастный случай, который унес жизнь опытного работника. Во время выполнения кровельных работ 69-летний руководитель бригады упал с крыши на бетонный пол и скончался на месте от полученных травм.