Пенсионер погиб на стройке в Уфе

Posted 14 ноября, 11:26
Published 14 ноября, 11:26
Modified 14 ноября, 11:28
Updated 14 ноября, 11:28
Как стало известно, 1 ноября 2023 года на территории строящегося автоцентра по улице Адмирала Макарова произошел несчастный случай, который унес жизнь опытного работника. Во время выполнения кровельных работ 69-летний руководитель бригады упал с крыши на бетонный пол и скончался на месте от полученных травм.
Как выяснили специалисты, пенсионер, ранее трудившийся в компании «Комплекс» начальником участка, заключил договор с этой организацией на выполнение работ, однако не учел, что для этого ему необходимо было зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.
Судебное разбирательство показало, что фактически между погибшим и ООО «Комплекс» существовали трудовые отношения, что стало основой для дальнейшей квалификации несчастного случая как производственного. Кировский районный суд г. Уфы подтвердил наличие этих отношений в апреле 2024 года.
Дополнительное расследование, проведенное Гострудинспекцией, выявило серьезные недостатки в организации рабочего процесса. В центре крыши находился вентиляционный проем, который был накрыт лишь двумя пенопластовыми панелями. Погибший, по неосторожности наступив на одну из них, потерял равновесие и упал вниз.
В результате произошедшего виновные лица были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.