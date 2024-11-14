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Posted 14 ноября, 10:31

Published 14 ноября, 10:31

Modified 15 ноября, 07:17

Updated 15 ноября, 07:17

Новый логистический центр появится в Уфе

Новый логистический центр появится в Уфе

14 ноября 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Площадь земельного участка под новый логистический центр Wildberries в Башкирии составит 40 гектаров. Сам комплекс займет 220 тысяч квадратных метров.

Ранее Правительство республики Башкортостан заключило соглашение с компанией о реализации этого инвестиционного проекта.

По мнению властей, появление нового логистического объекта в республике Башкортостан позволит обеспечить занятость и высокий доход порядка 9 тысяч жителей региона, а также поспособствует еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что представители торгового бизнеса смогут поставлять свой товар на склад на более выгодных условиях, снижая при этом стоимость логистических услуг.

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