Новый логистический центр появится в Уфе

Posted 14 ноября, 10:31
Published 14 ноября, 10:31
Modified 15 ноября, 07:17
Updated 15 ноября, 07:17
Ранее Правительство республики Башкортостан заключило соглашение с компанией о реализации этого инвестиционного проекта.
По мнению властей, появление нового логистического объекта в республике Башкортостан позволит обеспечить занятость и высокий доход порядка 9 тысяч жителей региона, а также поспособствует еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства.
Отмечается, что представители торгового бизнеса смогут поставлять свой товар на склад на более выгодных условиях, снижая при этом стоимость логистических услуг.