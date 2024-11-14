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Posted 14 ноября, 15:15

Published 14 ноября, 15:15

Modified 14 ноября, 15:17

Updated 14 ноября, 15:17

Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами

Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами

14 ноября 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney. Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами
Многие владельцы котов замечают интересную особенность: днем питомцы словно забывают о своем человеке, но вечером они преображаются, становясь ласковыми и стремясь забраться в кровать. Что стоит за таким поведением? Действительно ли безопасно делить место для сна с четвероногим другом?

Кошки — мастера поиска комфортных мест. Они инстинктивно выбирают самое теплое место в доме: подоконник под солнечными лучами, мягкий диван или вашу кровать. Когда наступает ночь, температура воздуха падает, и кровать становится для них лучшим выбором.

Особенно часто питомцы устраиваются рядом с вашей головой — здесь сосредоточено тепло, которое они так ценят. Кроме того, нахождение рядом с человеком дарит чувство защищенности, напоминающее им детство, когда мама-кошка заботилась о них.

— Кошки выбирают тепло и безопасность, а кровать хозяина объединяет оба этих фактора, — отмечает ветеринарный эксперт Людмила Бусаргина.
Эмоциональная связь с хозяиномЭмоциональная связь с хозяином
Эмоциональная связь с хозяином. Фото: Изображение Midjourney

Эмоциональная связь с хозяином

Кошки могут казаться холодными и независимыми, но на деле они привязываются к своим владельцам. Совместный сон — один из способов выразить эту привязанность. Во время ночного отдыха они начинают мурлыкать, топтаться лапками или даже ложиться на грудь. Всё это — не только проявление любви, но и своеобразный способ «пометить» свою территорию, оставив на вас свой запах.

— Если питомец спит на вас или рядом, он говорит: «Ты мой человек». Это укрепляет эмоциональную связь, создавая ощущение, что котик действительно вас любит, — рассказывают на канале AdMe.

Удобство и привычка

Не стоит забывать, что кровать — это ещё и невероятно удобное место. Матрас, мягкое постельное белье, запах хозяина — всё это привлекает питомцев. У кошек большая потребность во сне: до 15 часов в день, а пожилые или котята могут отдыхать даже больше. Потому неудивительно, что они выбирают комфортное место для сна.

Если вы замечаете, что ваш питомец всегда старается забраться под бок в ненастную погоду, знайте — он ищет уют и комфорт.

Минусы совместного снаМинусы совместного сна
Минусы совместного сна. Фото: Изображение Midjourney

Минусы совместного сна

Но не все так радужно. Противники ночных «обнимашек» с котами обращают внимание на несколько проблем. Во-первых, кошки нередко нарушают сон. Одни постоянно меняют место, пытаясь устроиться поудобнее, другие бодрствуют на рассвете, будя хозяев.

Ещё один важный момент — чистота. Кошки регулярно посещают лоток, а затем могут коснуться лапами вашей постели или лица. Это создает риск занести инфекцию, особенно если иммунитет ослаблен.

Польза для здоровья

Тем не менее, есть и плюсы. Исследования подтверждают, что кошки могут снижать уровень стресса. Их мурлыканье оказывает расслабляющее и даже целебное действие, успокаивая нервную систему и способствуя быстрому засыпанию.

Как договориться с кошкой

Если вы хотите, чтобы питомец спал с вами, но он игнорирует кровать, попробуйте его заманить. Поставьте рядом с кроватью уютную лежанку или попрыскайте кошачьей мятой. Некоторым животным нравятся свежие простыни, другим — запах хозяина. Оставьте на кровати футболку, которую вы носили, и кот, возможно, оценит этот жест.

Для тех, кого ночное присутствие кота напрягает, важно сразу приучать его спать отдельно. Показывайте, что место для сна — это его лежанка, и избегайте поощрения ночных пробуждений лакомствами или играми.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Живая природа#Все материалы авторов#Кошки#КЦ
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