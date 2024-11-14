Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами

Posted 14 ноября, 15:15
Published 14 ноября, 15:15
Modified 14 ноября, 15:17
Updated 14 ноября, 15:17
Кошки — мастера поиска комфортных мест. Они инстинктивно выбирают самое теплое место в доме: подоконник под солнечными лучами, мягкий диван или вашу кровать. Когда наступает ночь, температура воздуха падает, и кровать становится для них лучшим выбором.
Особенно часто питомцы устраиваются рядом с вашей головой — здесь сосредоточено тепло, которое они так ценят. Кроме того, нахождение рядом с человеком дарит чувство защищенности, напоминающее им детство, когда мама-кошка заботилась о них.
— Кошки выбирают тепло и безопасность, а кровать хозяина объединяет оба этих фактора, — отмечает ветеринарный эксперт Людмила Бусаргина.
Кошки могут казаться холодными и независимыми, но на деле они привязываются к своим владельцам. Совместный сон — один из способов выразить эту привязанность. Во время ночного отдыха они начинают мурлыкать, топтаться лапками или даже ложиться на грудь. Всё это — не только проявление любви, но и своеобразный способ «пометить» свою территорию, оставив на вас свой запах.
— Если питомец спит на вас или рядом, он говорит: «Ты мой человек». Это укрепляет эмоциональную связь, создавая ощущение, что котик действительно вас любит, — рассказывают на канале AdMe.
Не стоит забывать, что кровать — это ещё и невероятно удобное место. Матрас, мягкое постельное белье, запах хозяина — всё это привлекает питомцев. У кошек большая потребность во сне: до 15 часов в день, а пожилые или котята могут отдыхать даже больше. Потому неудивительно, что они выбирают комфортное место для сна.
Если вы замечаете, что ваш питомец всегда старается забраться под бок в ненастную погоду, знайте — он ищет уют и комфорт.
Но не все так радужно. Противники ночных «обнимашек» с котами обращают внимание на несколько проблем. Во-первых, кошки нередко нарушают сон. Одни постоянно меняют место, пытаясь устроиться поудобнее, другие бодрствуют на рассвете, будя хозяев.
Ещё один важный момент — чистота. Кошки регулярно посещают лоток, а затем могут коснуться лапами вашей постели или лица. Это создает риск занести инфекцию, особенно если иммунитет ослаблен.
Тем не менее, есть и плюсы. Исследования подтверждают, что кошки могут снижать уровень стресса. Их мурлыканье оказывает расслабляющее и даже целебное действие, успокаивая нервную систему и способствуя быстрому засыпанию.
Если вы хотите, чтобы питомец спал с вами, но он игнорирует кровать, попробуйте его заманить. Поставьте рядом с кроватью уютную лежанку или попрыскайте кошачьей мятой. Некоторым животным нравятся свежие простыни, другим — запах хозяина. Оставьте на кровати футболку, которую вы носили, и кот, возможно, оценит этот жест.
Для тех, кого ночное присутствие кота напрягает, важно сразу приучать его спать отдельно. Показывайте, что место для сна — это его лежанка, и избегайте поощрения ночных пробуждений лакомствами или играми.
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