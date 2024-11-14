Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами

Кошки могут казаться холодными и независимыми, но на деле они привязываются к своим владельцам. Совместный сон — один из способов выразить эту привязанность. Во время ночного отдыха они начинают мурлыкать, топтаться лапками или даже ложиться на грудь. Всё это — не только проявление любви, но и своеобразный способ «пометить» свою территорию, оставив на вас свой запах.