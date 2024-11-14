Куриные блохи атакуют! Как спасти пернатых и уберечь себя от катастрофы?

Posted 14 ноября, 11:07
Published 14 ноября, 11:07
Modified 14 ноября, 11:09
Updated 14 ноября, 11:09
Кажется, что при правильном уходе за птицей не должно быть никаких проблем. Однако даже самые опытные владельцы хозяйств сталкиваются с неожиданными трудностями. Один из таких случаев произошёл с Михаилом, дачником и автором популярного канала «Хороший парень».
— За четыре года содержания птицы впервые столкнулся с такой напастью, как куриная блоха. Честно говоря, было стыдно даже рассказывать об этом, но делюсь, чтобы другие могли избежать наших ошибок, — признаётся Михаил.
Куриная блоха — это крошечное насекомое-паразит, питающееся кровью птиц. В отличие от клещей или пухоедов, которые поражают перья и кожу, блохи прокусывают кожу и причиняют сильную боль. Это приводит к стрессу у птиц, снижению их продуктивности и даже может стать причиной заболеваний.
Откуда берутся эти вредители? Источниками могут быть дикие птицы, мыши или старое сено. Насекомые откладывают яйца в подстилке, где те могут оставаться жизнеспособными неделями. Когда личинки вылупляются, они питаются органическими остатками, а затем снова переходят на птиц.
Последствия заражения могут быть куда серьёзнее, чем кажется.
— От укусов у птиц повышается раздражительность, что сильно влияет на их общее состояние. Мы заметили, что наши петухи начали меньше двигаться и стали агрессивнее, — делится опытом Михаил.
Признаки заражения проявляются в поведении птиц: они становятся беспокойными, чешутся, выглядят уставшими. При осмотре можно заметить покраснения кожи, а иногда и самих насекомых — крошечных паразитов с коричневым или жёлтоватым оттенком.
Когда на птицах обнаруживаются блохи или другие паразиты, важно действовать быстро, чтобы минимизировать последствия для здоровья пернатых.
Подойдут препараты для животных, такие как спреи от клещей и пухоедов, например, ивермек-спрей. Это универсальное средство используется для кроликов, но помогает и птицам. Состав убивает не только взрослых насекомых, но и их яйца, предотвращая дальнейшее размножение.
В качестве альтернативы можно использовать недорогие аналоги, содержащие инсектициды, одобренные для применения на птицах.
Такие препараты можно наносить точечно или распылять в вольере. Они устраняют насекомых и предотвращают их размножение.
Это натуральное средство, безопасное для птиц. Его применяют, посыпая места обитания кур. Диатомит повреждает оболочку насекомых, что приводит к их гибели.
Куриные блохи часто откладывают яйца в подстилке, где личинки развиваются до взрослой стадии.
Через неделю после первой обработки процедуру необходимо повторить. Это поможет уничтожить насекомых, которые могли вылупиться из оставшихся яиц.
Чтобы предотвратить появление паразитов, следует соблюдать несколько правил:
— Если бы мы знали, что блохи могут прийти с дикими птицами, уделяли бы больше внимания профилактике. Теперь у нас в хозяйстве это правило номер один, — подчёркивает Михаил.
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