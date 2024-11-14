Куриные блохи атакуют! Как спасти пернатых и уберечь себя от катастрофы?

Вас может удивить, что обычные куриные блохи способны не только раздражать пернатых, но и привести к реальным проблемам в вашем хозяйстве. Чем опасны эти насекомые, как с ними бороться, и что делать, чтобы избежать их появления?

Кажется, что при правильном уходе за птицей не должно быть никаких проблем. Однако даже самые опытные владельцы хозяйств сталкиваются с неожиданными трудностями. Один из таких случаев произошёл с Михаилом, дачником и автором популярного канала «Хороший парень». — За четыре года содержания птицы впервые столкнулся с такой напастью, как куриная блоха. Честно говоря, было стыдно даже рассказывать об этом, но делюсь, чтобы другие могли избежать наших ошибок, — признаётся Михаил. Что такое куриная блоха и откуда она берётся? Куриная блоха — это крошечное насекомое-паразит, питающееся кровью птиц. В отличие от клещей или пухоедов, которые поражают перья и кожу, блохи прокусывают кожу и причиняют сильную боль. Это приводит к стрессу у птиц, снижению их продуктивности и даже может стать причиной заболеваний. Откуда берутся эти вредители? Источниками могут быть дикие птицы, мыши или старое сено. Насекомые откладывают яйца в подстилке, где те могут оставаться жизнеспособными неделями. Когда личинки вылупляются, они питаются органическими остатками, а затем снова переходят на птиц. Что такое куриная блоха и откуда она берётся? . Фото: 1MI Почему блохи опасны для птицы? Последствия заражения могут быть куда серьёзнее, чем кажется. Снижение продуктивности: блохи вызывают у птиц стресс, который снижает яйценоскость. Рост затрат на корм: заражённые птицы потребляют больше пищи, но это не компенсирует потери энергии. Риск инфекций: места укусов могут стать входными воротами для болезнетворных микроорганизмов. — От укусов у птиц повышается раздражительность, что сильно влияет на их общее состояние. Мы заметили, что наши петухи начали меньше двигаться и стали агрессивнее, — делится опытом Михаил. Как определить заражение? Признаки заражения проявляются в поведении птиц: они становятся беспокойными, чешутся, выглядят уставшими. При осмотре можно заметить покраснения кожи, а иногда и самих насекомых — крошечных паразитов с коричневым или жёлтоватым оттенком. Почему блохи опасны для птицы? . Фото: 1MI Как бороться с куриными паразитами? Когда на птицах обнаруживаются блохи или другие паразиты, важно действовать быстро, чтобы минимизировать последствия для здоровья пернатых. 1. Обработка инсектицидным препаратом. Подойдут препараты для животных, такие как спреи от клещей и пухоедов, например, ивермек-спрей. Это универсальное средство используется для кроликов, но помогает и птицам. Состав убивает не только взрослых насекомых, но и их яйца, предотвращая дальнейшее размножение. Средство равномерно наносится на тело птицы, особенно на поражённые участки, такие как шея, спина и крылья.

Важно следовать инструкции на упаковке, чтобы избежать передозировки. 2. Инсектицидные спреи для сельскохозяйственных животных. В качестве альтернативы можно использовать недорогие аналоги, содержащие инсектициды, одобренные для применения на птицах. Перед использованием проверьте инструкцию, чтобы избежать вреда здоровью птиц. 3. Пеплометрин или другие противопаразитарные растворы. Такие препараты можно наносить точечно или распылять в вольере. Они устраняют насекомых и предотвращают их размножение. 4. Диатомит (диатомовая земля). Это натуральное средство, безопасное для птиц. Его применяют, посыпая места обитания кур. Диатомит повреждает оболочку насекомых, что приводит к их гибели. 5. Очистка вольера и подстилки. Куриные блохи часто откладывают яйца в подстилке, где личинки развиваются до взрослой стадии. Полностью замените старую подстилку.

Тщательно продезинфицируйте вольер. Для этого подойдут специальные растворы или смесь уксуса и воды.

Обратите внимание на углы и щели — паразиты могут прятаться там. 6. Повторная обработка. Через неделю после первой обработки процедуру необходимо повторить. Это поможет уничтожить насекомых, которые могли вылупиться из оставшихся яиц. Меры профилактики и советы Чтобы предотвратить появление паразитов, следует соблюдать несколько правил: Регулярный осмотр птиц: минимум раз в месяц проверяйте состояние кожи и перьев.

минимум раз в месяц проверяйте состояние кожи и перьев. Своевременная замена подстилки: используйте только свежие и чистые материалы.

используйте только свежие и чистые материалы. Изоляция новых птиц: прежде чем запускать новеньких в общий курятник, выдержите их в карантине 2–3 недели. — Если бы мы знали, что блохи могут прийти с дикими птицами, уделяли бы больше внимания профилактике. Теперь у нас в хозяйстве это правило номер один, — подчёркивает Михаил. Ранее эксперты рассказали, как избавиться от паутинного клеща. Как заставить мышей обходить ваш погреб: простой способ с шерстяной перчаткой Узнать подробнее Читайте также: Дачники удивлены: как ультразвуковой отпугиватель за одну неделю избавил от мышей! Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты Забудьте о ловушках! Как обычный стиральный порошок избавляет от мышей Забудьте про мышеловки: самые необычные способы избавиться от мышей на даче