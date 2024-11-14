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Posted 14 ноября, 11:34

Published 14 ноября, 11:34

Modified 14 ноября, 11:48

Updated 14 ноября, 11:48

Карбид, бактерии и химия бесполезны? Мастер поделился хитрым способ очистки выгребной ямы!

Карбид, бактерии и химия бесполезны? Мастер поделился способ очистки выгребной ямы

14 ноября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney. Карбид, бактерии и химия бесполезны? Мастер поделился хитрым способ очистки выгребной ямы!
Многие сталкиваются с проблемой, когда выгребная яма наполняется слишком быстро, а откачка становится регулярной головной болью. Вроде бы все делается по правилам — бактерии добавлены, химия применена. Но ничего не помогает. Что же делать, если привычные методы неэффективны?

Равиль Тимербулатов, эксперт в области строительства и блогер, делится секретами, как избавиться от проблемы заиливания раз и навсегда.

— Важно понимать, что большинство привычных методов только усугубляют ситуацию, а не решают её. Но есть выход, который спасет вашу канализацию, — отмечает эксперт.

Почему яма перестает работать?

На первых порах выгребная яма кажется идеальным решением: нечистоты попадают в яму, жидкость впитывается в грунт, а твердые остатки оседают на дне. Однако со временем дно и стенки ямы начинают заиливаться. Что это значит?

Заиливание — это процесс, при котором мелкие частицы осадка и органики заполняют поры грунта. Грунт, который раньше пропускал воду, становится «герметичным», а яма превращается в своеобразный горшок, который не впитывает воду.

— Поначалу кажется, что проблема решается откачкой или добавлением бактерий, но это временные меры. Бактерии лишь перерабатывают органику, оставляя минерализованный осадок, который и забивает поры грунта, — объясняет Равиль.
Почему яма перестает работать?Почему яма перестает работать?
Почему яма перестает работать?. Фото: Изображение Midjourney

Почему химия и бактерии не помогают?

Многие пытаются решить проблему, добавляя в яму бактерии или химию, но такие действия только маскируют проблему, а иногда даже вредят.

Бактерии действительно перерабатывают органику в осадок, но сам осадок всё равно остается. Со временем этот процесс приводит к еще большему заиливанию. Химические вещества, такие как карбид или хлор, могут на время «прочистить» яму, но их эффект временный, а вред для экологии значителен.

— Производители бактерий — мастера маркетинга. Их препараты не спасают от заиливания, а лишь перерабатывают органику в удобрения. А химия и вовсе может повредить грунт, оставив вас с той же проблемой, — предупреждает Равиль Тимербулатов.

Как избавиться от проблемы навсегда?

Для того чтобы выгребная яма снова начала работать, необходимо изменить её конструкцию. Самый эффективный способ — это устройство переливного колодца.

Переливной колодец — это дополнительная емкость, которая соединяется с основной ямой переливной трубой. Такая конструкция позволяет разделить твердые и жидкие фракции стоков, очищая воду и предотвращая заиливание.

Как это работает:

  1. Твердые остатки оседают в основной яме, где постепенно перегнивают.
  2. Жидкость через переливную трубу, оснащенную специальным отводом, перетекает во вторую емкость.
  3. Очищенная от механических примесей вода впитывается в грунт, не забивая его поры.
— Главное преимущество этой системы — долговечность. Система требует минимального ухода, а откачка понадобится лишь раз в год, — отмечает блогер.
Как избавиться от проблемы навсегда?Как избавиться от проблемы навсегда?
Как избавиться от проблемы навсегда?. Фото: Изображение Midjourney

Шаги по строительству переливного колодца

  1. Откачка содержимого: перед тем как начать работы по модернизации или устройству септика, необходимо полностью очистить выгребную яму. Это делается с помощью ассенизационной машины.
  2. Рытьё второго колодца: рядом с основным колодцем выкапывается новая емкость, которая будет использоваться в качестве переливного колодца. Обычно его располагают на расстоянии около 1-2 метров от первого. Для его укрепления используются железобетонные кольца.
  3. Устройство переливной трубы: между двумя колодцами прокладывается труба с отводом, направленным вниз. Это предотвращает попадание жировой корки и твердых остатков во вторую емкость.
  4. Бетонирование дна: дно переливного колодца должно быть забетонировано для соблюдения санитарных норм.
  5. Засыпка гравия: пространство вокруг колец заполняется гравием для улучшения дренажа.

Почему это решение лучше других?

Переливной колодец не только устраняет проблему заиливания, но и улучшает качество очистки сточных вод. В отличие от бактерий и химии, такой подход гарантирует стабильность системы на десятилетия.

Важно помнить, что объем основного отстойника должен быть равен как минимум трехкратному суточному притоку сточных вод. Это обеспечит оптимальную работу системы.

Экологическая сторона вопроса

Использование переливного колодца помогает избежать загрязнения водоносных горизонтов, что крайне важно для сохранения экологии.

— Многие соседи устраивают «вечные» канализации, отравляя грунтовые воды. Это не только вредно, но и незаконно, — подчеркивает эксперт.
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