Карбид, бактерии и химия бесполезны? Мастер поделился способ очистки выгребной ямы

Бактерии действительно перерабатывают органику в осадок, но сам осадок всё равно остается. Со временем этот процесс приводит к еще большему заиливанию. Химические вещества, такие как карбид или хлор, могут на время «прочистить» яму, но их эффект временный, а вред для экологии значителен.