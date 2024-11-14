КамАЗ раздавил водителя в Башкирии

По информации Госавтоинспекции Башкирии, инцидент случился 13 ноября около девяти часов вечера на 108 километре автодороги Магнитогорск-Ира. Как стало известно, 45-летний водитель, управляя автомобилем КамАЗ, не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.