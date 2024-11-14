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Posted 14 ноября, 06:14

Published 14 ноября, 06:14

Modified 14 ноября, 07:50

Updated 14 ноября, 07:50

КамАЗ раздавил водителя в Башкирии

КамАЗ раздавил водителя в Башкирии

14 ноября 2024, 06:14
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
В Баймакском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщает в четверг, 14 ноября, Госавтоинспекция РБ.

По информации Госавтоинспекции Башкирии, инцидент случился 13 ноября около девяти часов вечера на 108 километре автодороги Магнитогорск-Ира. Как стало известно, 45-летний водитель, управляя автомобилем КамАЗ, не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

— На место происшествия также прибыли спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Они зафиксировали поврежденный автомобиль и приступили к деблокированию водителя с использованием специального оборудования. Работы осложнялись плохой видимостью, а для стабилизации транспортного средства был привлечен автокран. Однако, несмотря на все усилия экстренных служб, водитель скончался на месте от полученных травм, — сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Туймазинском районе водитель иномарки внезапно съехал на встречную полосу движения, что привело к опрокидыванию машины в кювет.

Водитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимации
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