КамАЗ раздавил водителя в Башкирии

Posted 14 ноября, 06:14
Published 14 ноября, 06:14
Modified 14 ноября, 07:50
Updated 14 ноября, 07:50
По информации Госавтоинспекции Башкирии, инцидент случился 13 ноября около девяти часов вечера на 108 километре автодороги Магнитогорск-Ира. Как стало известно, 45-летний водитель, управляя автомобилем КамАЗ, не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
— На место происшествия также прибыли спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Они зафиксировали поврежденный автомобиль и приступили к деблокированию водителя с использованием специального оборудования. Работы осложнялись плохой видимостью, а для стабилизации транспортного средства был привлечен автокран. Однако, несмотря на все усилия экстренных служб, водитель скончался на месте от полученных травм, — сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Как ранее сообщал Mkset, в Туймазинском районе водитель иномарки внезапно съехал на встречную полосу движения, что привело к опрокидыванию машины в кювет.