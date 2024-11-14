Госдума приняла федеральный бюджет в основном чтении с поправками «Единой России»

Posted 14 ноября, 17:44
Published 14 ноября, 17:44
Modified 14 ноября, 19:39
Updated 14 ноября, 19:39
Благодаря партии в федеральном бюджете увеличится финансирование на социальную сферу, науку, строительство объектов для детского отдыха и спорта, поддержку регионов и сельского хозяйства.
На реализацию положений народной программы ЕР в новом бюджете дополнительно заложен 161 миллиард рублей. Средства направят в том числе на комплексное развитие сельской местности, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
Как сообщается, поддержка регионов остается приоритетом ЕР. По словам Якушева, к 2030 году должно быть выполнено поручение главы государства о доведении до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% региональных дорог. Для этого, отметил он, предложили дополнительно выделить 60 миллиардов рублей.
На поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества», дальневосточных семей при погашении ипотечных кредитов, организацию реабилитации инвалидов по инициативе партии направят дополнительно более пяти миллиардов рублей. На поддержку молодежного предпринимательства и молодежной политики в регионах также выделят дополнительные средства.
Вырастет финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий. Поправки расширяют поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Сертификаты на получение образования, покупку профессионального оборудования, реализацию своих проектов по ней получат более миллиона студентов. Дополнительную поддержку окажут проектам под руководством ведущих ученых: на эти задачи выделят семь миллиардов рублей.
В бюджете также предусмотрены деньги на дальнейшее развитие русского языка: подготовку педагогов и отправку их для работы в школах за границей. Особое внимание уделят развитию славянских университетов.
Помимо этого, за счет поправок ЕР в следующие три года создадут более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в ряде летних лагерей.
Также принято решение о дофинансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Эти поправки позволят оснастить свыше тысячи спортплощадок и провести капремонт спортивной инфраструктуры, сообщает сайт ER.RU.
«Бюджет предусматривает финансирование всех поручений президента и всех направлений нашей народной программы», — заключил врио секретаря генсовета партии.