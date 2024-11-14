Госдума приняла федеральный бюджет в основном чтении с поправками «Единой России»

Как сообщается, поддержка регионов остается приоритетом ЕР. По словам Якушева, к 2030 году должно быть выполнено поручение главы государства о доведении до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% региональных дорог. Для этого, отметил он, предложили дополнительно выделить 60 миллиардов рублей.