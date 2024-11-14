Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит

Тепло — ключевой фактор в зимнем содержании птиц. Миф о том, что курятник должен быть чуть ли не комнатной температуры, давно развеян. Большинство пород кур прекрасно переносят холод, если температура не опускается ниже нуля. Однако при сильных морозах продуктивность может снизиться.