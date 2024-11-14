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Posted 14 ноября, 13:45

Published 14 ноября, 13:45

Modified 14 ноября, 13:47

Updated 14 ноября, 13:47

Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит

Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит

14 ноября 2024, 13:45
Фото: 1MI. Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит
Зима — сложный период для владельцев кур. Когда на улице снег, а температура падает ниже нуля, птицы нередко перестают радовать стабильной яйценоскостью. Почему так происходит, как с этим бороться, и главное — какие меры реально работают?

Многие новички в птицеводстве сталкиваются с падением яйценоскости в холодный сезон. Это естественная реакция организма курицы на изменения внешних условий. Зимой сокращается световой день, а температура в курятнике часто не соответствует комфортной для птиц. Всё это вместе замедляет обмен веществ и снижает продуктивность.

— Когда зимой мои куры стали нести всего по 2–4 яйца в день, хотя летом стабильно было 7–9, я задумался, что делаю не так, — делится блогер Станислав, который ведет хозяйство уже несколько лет.

Однако низкая продуктивность зимой — это не норма, а сигнал о том, что условия содержания требуют доработки.

Оптимальная температура в курятнике

Тепло — ключевой фактор в зимнем содержании птиц. Миф о том, что курятник должен быть чуть ли не комнатной температуры, давно развеян. Большинство пород кур прекрасно переносят холод, если температура не опускается ниже нуля. Однако при сильных морозах продуктивность может снизиться.

Идеальным вариантом считается поддержание температуры в пределах 3–5 градусов тепла. Для этого не нужно тратить много средств на обогреватели: достаточно утеплить стены, использовать инфракрасную лампу и следить за отсутствием сквозняков.

— Температура в курятнике у меня около 5 градусов, и этого хватает. Зимой я редко включаю обогрев, разве что в сильные морозы, — добавляет Станислав.
Оптимальная температура в курятникеОптимальная температура в курятнике
Оптимальная температура в курятнике. Фото: 1MI

Световой день: почему это важно?

Куры — птицы короткого дня. Для нормальной яйценоскости им необходимо около 14 часов света в сутки. В зимние месяцы этого добиться без искусственного освещения невозможно.

Использование светодиодных ламп — экономичное и простое решение. Важно выбирать лампы средней яркости, чтобы не раздражать птиц. Например, для курятника площадью 6 квадратных метров хватит лампочки мощностью 3–5 Вт.

Программируемые розетки или таймеры помогут регулировать включение света. Оптимально включать лампы утром с 6 до 10 часов и вечером с 16 до 20 часов, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

Рацион: ключ к успеху

Ещё один важный аспект, который многие недооценивают, — это питание. В холодное время года куры тратят больше энергии на поддержание температуры тела, поэтому их рацион должен быть более питательным и сбалансированным.

Основой рациона остаются зерновые культуры: пшеница, кукуруза, ячмень. Однако зимой важно добавлять костную муку и ракушечник. Эти добавки обеспечивают кур кальцием и фосфором, необходимыми для формирования яичной скорлупы.

— После того как я начал добавлять в мешанку костную муку и ракушки, мои куры снова стали нести по 7–8 яиц в день, как летом. Это действительно работает, — подчеркивает Станислав.

Не стоит забывать и о витаминах. Морковь, свекла, тыква и картофель в варёном виде отлично дополняют зерновой рацион, обеспечивая птиц необходимыми микроэлементами.

Рацион: ключ к успехуРацион: ключ к успеху
Рацион: ключ к успеху. Фото: 1MI

Как приготовить зимнюю мешанку?

Мешанка — это питательная каша, которую легко приготовить в домашних условиях. Она может стать основой зимнего меню кур. Вот пример простого рецепта:

  1. Сварить картофель до мягкости.
  2. Измельчить его до состояния пюре.
  3. Добавить отруби, тёртую свеклу или морковь, немного ракушечника и костной муки.
  4. Всё тщательно перемешать и подать в кормушки.

Важно, чтобы корм был комнатной температуры, так как холодная еда может негативно сказаться на здоровье птиц.

Вода и вентиляция

Зимой курятник должен быть не только тёплым, но и хорошо проветриваемым. Плохая вентиляция приводит к повышению влажности, а это прямой путь к болезням и снижению яйценоскости. Простейший вариант — установка трубы диаметром 100 мм, которая обеспечит циркуляцию воздуха.

Не менее важна и чистая питьевая вода. Даже зимой её нужно менять ежедневно, следя за тем, чтобы она не замерзала.

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