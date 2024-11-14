Экономия на ремонте: квартиры с дизайнерской отделкой в ипотеку от ГК «Жилой квартал»

Posted 14 ноября, 11:40
Published 14 ноября, 11:40
Modified 14 ноября, 11:42
Updated 14 ноября, 11:42
Чтобы сделать ремонт, по статистике вам понадобится от 2 до 6 месяцев, а то и дольше — если делать его своими руками. Да и обойдётся он не дёшево, ведь средняя цена за работы и материалы около 30 000 — 35 000 руб. за квадратный метр. При этом надо очень постараться, чтобы уложиться в эту цифру и сроки. Вот и получается, что в придачу к квартире покупатель может получить головную боль, высокие дополнительные расходы, необходимость контролировать рабочих и заниматься закупкой материалов. А еще деньги на ремонт нужно где-то найти.
Но есть и приятные исключения, ГК «Жилой Квартал» ввела новую опцию «Квартира с дизайнерским ремонтом», которой можно воспользоваться при покупке жилья в ЖК «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden». Квартиры будут передаваться в полностью готовом виде, вам нужно лишь расставить мебель и бытовую технику.
— Чаще всего покупателям приходится самостоятельно заниматься ремонтом, параллельно выплачивая ипотеку, так как на рынке Уфы практически нет предложений квартир с готовой отделкой в новостройках. Поэтому мы решили ввести опцию «Квартира с дизайнерским ремонтом», которая обладает рядом неоспоримых преимуществ. Можно переехать сразу после получения акта ввода в эксплуатацию дома, а стоимость ремонта будет включена в сумму ипотеки, что значительно снизит финансовую нагрузку. Например, купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» с дизайнерской отделкой можно по «Семейной ипотеке» с ежемесячным платежом от 37 896,17 ₽. Если же делать ремонт самостоятельно, то мало того, что вам нужно будет найти дополнительную сумму, так ещё и если взять её в кредит, то при текущих ставках выплаты по нему будут значительно превышать ваши платежи по ипотеке, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Получается, что покупка квартиры с ремонтом от застройщика даёт тройную выгоду! Во-первых, процентные ставки по ипотечному кредиту значительно ниже, чем по потребительскому, который при недостатке денег приходится брать для проведения ремонта. Во-вторых, при покупке квартир с отделкой ремонт обойдётся чувствительно дешевле, так как застройщик закупает материалы большим оптом. И, в-третьих, минимизация хлопот, связанных с ремонтом, отсутствие строительного шума, мусора и пыли в доме. После получения ключей можно сразу переехать в квартиру и наслаждаться комфортом нового жилья
— Мы всегда тщательно следим за качеством строительства на наших объектах, поэтому решили предложить своим клиентам не просто чистовую отделку, а заключили прямой договор с крупнейшим гипермаркетом строительных материалов «Лемана Про» и разработали современный дизайн-проект в 3 цветовых решениях: Wood, Изумруд и Ониче. Для реализации проекта будут использоваться только высококачественные отделочные материалы, которые сохранят эстетику пространства на долгие годы, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Выбирая квартиру с отделкой от ГК «Жилой Квартал», вы получите стильное, функциональное и продуманное до мелочей жильё. Здесь будет выполнена стяжка пола и уложен высококачественный износостойкий ламинат 33 класса, стены выровнены и обклеены экологичными флизелиновыми обоями, установлены все выключатели и розетки, матовые натяжные потолки и светодиодные люстры, а комфортную температуру обеспечат энергоэффективные финские радиаторы Purmo. Будут установлены пластиковые подоконники с откосами и межкомнатные двери с качественной фурнитурой. В санузлах вас встретит отделка стен и полов керамогранитом и плиткой, белый матовый потолок с точечными светильниками, акриловая ванна, унитаз и подвесная тумба с раковиной и смесителем, а также зеркало с LED подсветкой и сенсором.
Спокойные природные оттенки, используемые в отделке, будут благотворно влиять на психоэмоциональное состояние жильцов, расслабляя после работы и наполняя энергией утром. Новосёлы могут воспользоваться готовым решением по расстановке мебели или самостоятельно подобрать стильный и уютный интерьер, добавив яркие акценты с помощью мебели, текстиля и декора.
Узнать больше об услуге «Квартира с дизайнерским ремонтом» от ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, 1а.
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