Экономия на ремонте: квартиры с дизайнерской отделкой в ипотеку от ГК «Жилой квартал»

Чтобы сделать ремонт, по статистике вам понадобится от 2 до 6 месяцев, а то и дольше — если делать его своими руками. Да и обойдётся он не дёшево, ведь средняя цена за работы и материалы около 30 000 — 35 000 руб. за квадратный метр. При этом надо очень постараться, чтобы уложиться в эту цифру и сроки. Вот и получается, что в придачу к квартире покупатель может получить головную боль, высокие дополнительные расходы, необходимость контролировать рабочих и заниматься закупкой материалов. А еще деньги на ремонт нужно где-то найти.