Дырявые мосты Башкирии разобрали в суде

Posted 14 ноября, 16:41
Published 14 ноября, 16:41
Modified 14 ноября, 19:53
Updated 14 ноября, 19:53
Под прицел прокуратуры попали мосты в Ишимбайском районе Республики, находящиеся на балансе Управление дорожного хозяйства Башкирии. Среди обнаруженных дефектов — многочисленные трещины, просадки, отсутствие ограждений и несоответствующие нормам габариты путепроводов.
Материалы надзорное ведомство отправило в суд — служители Фемиды с позицией надзорного ведомства согласились и обязали Управление устранить нарушения. В случае неисполнения решения суда, организации будет грозить ответственность.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются «с сохранением исторической ценности» обновить улицу, заложенную ещё при императоре Александре I.