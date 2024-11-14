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Posted 14 ноября, 16:41

Published 14 ноября, 16:41

Modified 14 ноября, 19:53

Updated 14 ноября, 19:53

Властей Башкирии через суд обязали отремонтировать мосты

Дырявые мосты Башкирии разобрали в суде

14 ноября 2024, 16:41
Фото: 1MI.

Властей Башкирии через суд обязали отремонтировать мосты

Властям Башкортостана потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы приступить к ремонту четырёх аварийных путепроводов — сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 14 ноября.

Под прицел прокуратуры попали мосты в Ишимбайском районе Республики, находящиеся на балансе Управление дорожного хозяйства Башкирии. Среди обнаруженных дефектов — многочисленные трещины, просадки, отсутствие ограждений и несоответствующие нормам габариты путепроводов.

Материалы надзорное ведомство отправило в суд — служители Фемиды с позицией надзорного ведомства согласились и обязали Управление устранить нарушения. В случае неисполнения решения суда, организации будет грозить ответственность.

Дорогу в Уфе не ремонтировали со времен Александра I
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются «с сохранением исторической ценности» обновить улицу, заложенную ещё при императоре Александре I.

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