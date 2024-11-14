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Posted 14 ноября, 06:42

Published 14 ноября, 06:42

Modified 14 ноября, 07:49

Updated 14 ноября, 07:49

Умелец из Башкирии собрал снегоход

Башкирский мастер превратил снег в свой транспорт

14 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI.

Умелец из Башкирии собрал снегоход

65-летний Рим Ахмадиев из села Малояз решил отдохнуть от ток-шоу по телевизору и создал настоящий снегоход, делится пенсионер в соцсетях, 14 ноября.

В Башкирии навигация по зимним просторам чаще всего подразумевает теплый плед и горячий чай, однако 65-летний Рим Ахмадиев обнаружил, что зимние забавы можно разнообразить. Вместо того чтобы тихо наблюдать за метелью из окна, он решил собрать свой собственный снегоход. Да, именно так: в одиночку, с помощником в виде фантазии и набором инструментов.

Зачем ездить на уже готовом снегоходе, если можно повозиться, потратить время и, возможно, впоследствии похвастаться друзьям? В конце концов, кто еще сможет сказать, что сам протестировал свой творческий интеллект на морозе?

Видео: <a href="https://vk.com/wall-34762899_1274422">https://vk.com/wall-34762899_1274422</a>
В Башкирии растает снег
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Да и, возможно, он просто давно мечтал прокатиться по зимним просторам, а в магазинах не оказалось подходящей модели. Вот и пришло время проявить инженерные способности и доказать, что возраст — это всего лишь число, когда речь идет о снеге и адреналине.

Современный снегоход, созданный малоязовским Кулибиным, может похвастаться не только оригинальностью, но и простотой в эксплуатации — он заводится с одного нажатия кнопки. Теперь Рим Ахмадиев с радостью использует своё творение не только для передвижений по заснеженным просторам, но и для любимых поездок на рыбалку.

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