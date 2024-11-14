Башкирский мастер превратил снег в свой транспорт

В Башкирии навигация по зимним просторам чаще всего подразумевает теплый плед и горячий чай, однако 65-летний Рим Ахмадиев обнаружил, что зимние забавы можно разнообразить. Вместо того чтобы тихо наблюдать за метелью из окна, он решил собрать свой собственный снегоход. Да, именно так: в одиночку, с помощником в виде фантазии и набором инструментов.