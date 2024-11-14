Башкирский мастер превратил снег в свой транспорт

Posted 14 ноября, 06:42
Published 14 ноября, 06:42
Modified 14 ноября, 07:49
Updated 14 ноября, 07:49
В Башкирии навигация по зимним просторам чаще всего подразумевает теплый плед и горячий чай, однако 65-летний Рим Ахмадиев обнаружил, что зимние забавы можно разнообразить. Вместо того чтобы тихо наблюдать за метелью из окна, он решил собрать свой собственный снегоход. Да, именно так: в одиночку, с помощником в виде фантазии и набором инструментов.
Зачем ездить на уже готовом снегоходе, если можно повозиться, потратить время и, возможно, впоследствии похвастаться друзьям? В конце концов, кто еще сможет сказать, что сам протестировал свой творческий интеллект на морозе?
Да и, возможно, он просто давно мечтал прокатиться по зимним просторам, а в магазинах не оказалось подходящей модели. Вот и пришло время проявить инженерные способности и доказать, что возраст — это всего лишь число, когда речь идет о снеге и адреналине.
Современный снегоход, созданный малоязовским Кулибиным, может похвастаться не только оригинальностью, но и простотой в эксплуатации — он заводится с одного нажатия кнопки. Теперь Рим Ахмадиев с радостью использует своё творение не только для передвижений по заснеженным просторам, но и для любимых поездок на рыбалку.