Башкирия проиграла Татарстану в детском вопросе

Posted 14 ноября, 12:56
Published 14 ноября, 12:56
Modified 14 ноября, 18:53
Updated 14 ноября, 18:53
На недавнем фронте демографической борьбы Башкирия уверенно вошла в топ-10 регионов России с поразительными показателями рождаемости и заключения браков. По итогам девяти месяцев 2024 года в регионе родились 25 064 малыша.
Всего по стране за тот же период зарегистрировано 920 169 младенцев, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном прошлом году. Но кто же у нас на пьедестале? Конечно же, Москва. С 90 858 новорожденными она уверенно лидирует. Соседний Татарстан, к слову, снова оказался на шаг впереди, с 30 494 новорожденными, что почти на 5 000 больше, чем у Башкирии.
Что касается вопроса о заключенных браках, то это тоже захватывающая тема на нашем демографическом ринге. По всей стране с начала года зарегистрирован 689 761 брак, и, хотя этот показатель снизился на 5%, в Башкирии все же успели сыграть 15 500 свадеб, что помещает ее на 10-е место. Татарстан в свою очередь, с 24 600 заключенными браками, вновь оказался в верхних строчках рейтинга. Разница в количестве вновь образованных семей между нашими регионами составляет почти 9 000.
Таким образом, в этом захватывающем соревновании Башкирия, увы, вновь уступила Татарстану в вопросах рождаемости и браков. Но не стоит отчаиваться, конкуренция — это всегда прекрасно. А в следующем году у Башкирии есть все шансы составить серьезную конкуренцию и взобраться на демографический Олимп.
Напомним, ранее в Башкирии оценили налог на бездетность.