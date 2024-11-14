Башкирия проиграла Татарстану в детском вопросе

Всего по стране за тот же период зарегистрировано 920 169 младенцев, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном прошлом году. Но кто же у нас на пьедестале? Конечно же, Москва. С 90 858 новорожденными она уверенно лидирует. Соседний Татарстан, к слову, снова оказался на шаг впереди, с 30 494 новорожденными, что почти на 5 000 больше, чем у Башкирии.