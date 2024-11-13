Жюри форума «ТехПред-2024» составило топ-10 студенческих стартапов

Posted 13 ноября, 16:04
Published 13 ноября, 16:04
Modified 13 ноября, 16:46
Updated 13 ноября, 16:46
Пять из них относятся к сфере медицины, два — к IT-отрасли, один — к биотехнологиям и еще два — к категории «Новые приборы и производственные технологии».
Как сообщает 56orb.ru, в числе данных проектов стоит отметить платформу генерации дизайна интерьеров и подбора исполнителей на основе ИИ SAMSON ROOM авторства Виктора Самсонова, который обучается в магистратуре Тюменского индустриального университета.
В перечень авторов наиболее достойных научных стартапов вошел студент Сеченовского университета Марк Габриянчик, представивший свою разработку «Кондуиты для реконструкции периферических нервов».
Эксперты в составе жюри отметили и стартап студента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова — систему для отслеживания состояния грузов и контейнеров по всему миру.
Юлии Чумачевой, аспирантке Челябинского государственного университета, удалось создать инновационную разработку — речь идет о персональном AI-ассистенте для управления здоровьем.
Еще один достойный представитель топ-10 — стартап студентки Сеченовского университета Екатерины Поликер, которая представила технологию неинвазивного определения показателей сахарного диабета.
Стартап студентки Сибирского государственного медицинского университета Марии Осокиной, удостоенный внимания экспертов, — облегченный персонализированный ортез, альтернатива импортным отвердевающим повязкам для помощи пациентам с синдромом диабетической стопы.
Был высоко оценен и стартап Дарьи Токаревой, магистрантки Национального исследовательского университета ИТМО. Группа специалистов под ее руководством создала производство функциональных изделий, мебели и строительных материалов на базе авторской технологии переработки отходов.
Стартап Айгюль Шадриной, которая трудится в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, «Образ будущего» также был отмечен на форуме как один из десяти наиболее перспективных. Он представляет собой технологии ознакомления с крупными предприятиями в образовательной среде.
В десятке лучших отметился и стартап «Комарик», функционирующий на базе автоинъектора, созданного работниками и студентами Университета науки и технологий МИСИС. Эта инновация получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и патент на изобретение.
Еще один попавший в топ-10 проект — стартап Александра Колиниченко, аспиранта Оренбургского государственного университета. Это центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки.
Стартапы-победители включили в рейтинг топ-1000 — перечень наиболее значимых для развития страны университетских инициатив, который каждый год дополняется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Данные рейтинга представлены на сайте платформы.
Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.