mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 11:33

Published 13 ноября, 11:33

Modified 13 ноября, 11:36

Updated 13 ноября, 11:36

Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии

Водитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимации

13 ноября 2024, 11:33
Фото: 1MI.

Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии

Смертельное ДТП произошло в Туймазинском районе утром в среду, 13 ноября, сообщает ГАИ Республики Башкортостан.
ГАИ РБ

Смертельная авария произошла около восьми часов утра на 15 км автодороги Октябрьский — Туймазы. По предварительным данным, 28-летний водительВАЗ-2112 ехал из Октябрьского в Туймазы. Молодой автомобилист внезапно выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной траектории столкнулся «Форд Фокусом». После этого ВАЗ-2112 съехал в кювет, где перевернулся на крышу. Дорога на момент аварии была чистой — без снега или льда.

— В результате ДТП 28-летний водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы. Его экстренно госпитализировали в реанимацию. Водитель скончался в больнице, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. — Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Школьный автобус разбился в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее в аварию в Башкирии попал школьный автобус. В салоне ПАЗика были дети. Пострадавших в механическом ДТП не зарегистрировано.

Читайте также:
Школьный автобус разбился в БашкирииВ Башкирии зальют каток в 3000 квадратных метровВ Башкирии внезапно изменится погода
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Погибший#Белебей#Мелеуз#Туймазинский район#ГАИ#Опрокидывание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика