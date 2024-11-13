Водитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимации

Posted 13 ноября, 11:33
Published 13 ноября, 11:33
Modified 13 ноября, 11:36
Updated 13 ноября, 11:36
Смертельная авария произошла около восьми часов утра на 15 км автодороги Октябрьский — Туймазы. По предварительным данным, 28-летний водительВАЗ-2112 ехал из Октябрьского в Туймазы. Молодой автомобилист внезапно выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной траектории столкнулся «Форд Фокусом». После этого ВАЗ-2112 съехал в кювет, где перевернулся на крышу. Дорога на момент аварии была чистой — без снега или льда.
— В результате ДТП 28-летний водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы. Его экстренно госпитализировали в реанимацию. Водитель скончался в больнице, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. — Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в аварию в Башкирии попал школьный автобус. В салоне ПАЗика были дети. Пострадавших в механическом ДТП не зарегистрировано.