Водитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимации

Смертельная авария произошла около восьми часов утра на 15 км автодороги Октябрьский — Туймазы. По предварительным данным, 28-летний водительВАЗ-2112 ехал из Октябрьского в Туймазы. Молодой автомобилист внезапно выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной траектории столкнулся «Форд Фокусом». После этого ВАЗ-2112 съехал в кювет, где перевернулся на крышу. Дорога на момент аварии была чистой — без снега или льда.