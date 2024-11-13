В Уфе снесут школу

Posted 13 ноября, 05:09
Published 13 ноября, 05:09
Modified 13 ноября, 08:56
Updated 13 ноября, 08:56
Согласно подписанному постановлению, под снос пойдет нежилое здание на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 41», расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 154. Это здание, построенное еще в 1972 году, имеет площадь 214,7 квадратных метров.
Мэрия Уфы приняла решение о сносе в связи с аварийным состоянием объекта, который как считают эксперты, представляет угрозу для безопасности учащихся и сотрудников школы. В постановлении указано, что школа должна принять меры по сносу в установленном законом порядке и уведомить городские власти о ходе выполнения работ.
Управление земельных и имущественных отношений администрации города будет отвечать за внесение изменений в реестр муниципального имущества, а также за снятие снесенного здания с государственного кадастрового учета. Это позволит исключить аварийное здание из муниципальной собственности и подготовить площадку для будущих преобразований.
Как ранее сообщал Mkset, в столице региона продолжается борьба с несанкционированными торговыми объектами.