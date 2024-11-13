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Posted 13 ноября, 05:09

Published 13 ноября, 05:09

Modified 13 ноября, 08:56

Updated 13 ноября, 08:56

В Уфе снесут школу

В Уфе снесут школу

13 ноября 2024, 05:09
Фото: Яндекс.Карты.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев во вторник, 12 ноября, подписал соответствующее постановление.

Согласно подписанному постановлению, под снос пойдет нежилое здание на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 41», расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 154. Это здание, построенное еще в 1972 году, имеет площадь 214,7 квадратных метров.

Мэрия Уфы приняла решение о сносе в связи с аварийным состоянием объекта, который как считают эксперты, представляет угрозу для безопасности учащихся и сотрудников школы. В постановлении указано, что школа должна принять меры по сносу в установленном законом порядке и уведомить городские власти о ходе выполнения работ.

Управление земельных и имущественных отношений администрации города будет отвечать за внесение изменений в реестр муниципального имущества, а также за снятие снесенного здания с государственного кадастрового учета. Это позволит исключить аварийное здание из муниципальной собственности и подготовить площадку для будущих преобразований.

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Как ранее сообщал Mkset, в столице региона продолжается борьба с несанкционированными торговыми объектами.

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