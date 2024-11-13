В Уфе снесут школу

Мэрия Уфы приняла решение о сносе в связи с аварийным состоянием объекта, который как считают эксперты, представляет угрозу для безопасности учащихся и сотрудников школы. В постановлении указано, что школа должна принять меры по сносу в установленном законом порядке и уведомить городские власти о ходе выполнения работ.