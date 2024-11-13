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Posted 13 ноября, 08:44

Published 13 ноября, 08:44

Modified 13 ноября, 10:05

Updated 13 ноября, 10:05

В Уфе снесут кафе и гипермаркет ради новостроек

В Уфе снесут кафе и гипермаркет

13 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.

В Уфе снесут кафе и гипермаркет ради новостроек

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Академика Королева, сообщает пресс-служба администрации города, 13 ноября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о крупных переменах в облике городе: на площади 9,8 гектара в районе Сипайлово, где находится автоцентр, кафе, шиномонтаж и даже гипермаркет «Карусель», начнется снос строений. Кому-то это может вызвать ностальгию, но не переживайте — на их месте скоро вырастут два новых жилых комплекса. Земля не превратится в пустырь.

На территории комплексов планируют возвести настоящие небоскребы. Один из них будет иметь 19 и 25 этажей, а другой — даже 32. В одном из комплексов планируется построить детский сад на 124 места и даже художественную школу с фитнес-залом.

Автомобилистам тоже повезло: для них предусмотрено целых 440 парковочных мест в подземных стоянках и 160 мест для мотоциклов. Пожалуй, теперь борьба за парковку станет менее жесткой.

С местами в школах тоже все под контролем: важно учесть, что уже есть хорошие учебные заведения неподалеку, и проблемы с образованием возникнуть не должно.

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Напомним, ранее власти Уфы объявили войну нелегальным постройкам, выросшим на территории города. Чаще всего под снос попадают киоски и ларьки возле остановок общественного транспорта и местах массового скопления потока потребителей.

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