В Уфе снесут кафе и гипермаркет

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о крупных переменах в облике городе: на площади 9,8 гектара в районе Сипайлово, где находится автоцентр, кафе, шиномонтаж и даже гипермаркет «Карусель», начнется снос строений. Кому-то это может вызвать ностальгию, но не переживайте — на их месте скоро вырастут два новых жилых комплекса. Земля не превратится в пустырь.