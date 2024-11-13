В Уфе снесут кафе и гипермаркет

Posted 13 ноября, 08:44
Published 13 ноября, 08:44
Modified 13 ноября, 10:05
Updated 13 ноября, 10:05
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о крупных переменах в облике городе: на площади 9,8 гектара в районе Сипайлово, где находится автоцентр, кафе, шиномонтаж и даже гипермаркет «Карусель», начнется снос строений. Кому-то это может вызвать ностальгию, но не переживайте — на их месте скоро вырастут два новых жилых комплекса. Земля не превратится в пустырь.
На территории комплексов планируют возвести настоящие небоскребы. Один из них будет иметь 19 и 25 этажей, а другой — даже 32. В одном из комплексов планируется построить детский сад на 124 места и даже художественную школу с фитнес-залом.
Автомобилистам тоже повезло: для них предусмотрено целых 440 парковочных мест в подземных стоянках и 160 мест для мотоциклов. Пожалуй, теперь борьба за парковку станет менее жесткой.
С местами в школах тоже все под контролем: важно учесть, что уже есть хорошие учебные заведения неподалеку, и проблемы с образованием возникнуть не должно.
Напомним, ранее власти Уфы объявили войну нелегальным постройкам, выросшим на территории города. Чаще всего под снос попадают киоски и ларьки возле остановок общественного транспорта и местах массового скопления потока потребителей.