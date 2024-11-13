В «Домклик» обратили внимание на возросший спрос на вторичном рынке жилья Башкирии

Posted 13 ноября, 08:43
Published 13 ноября, 08:43
Modified 13 ноября, 08:43
Updated 13 ноября, 08:43
Информация, обработанная аналитическим центром, показала, что спрос на жилье на вторичном рынке вырос из-за предполагаемого увеличения ключевой ставки Центрального банка России, пишет newsnn.ru. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в России стало выше на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, достигнув 32,3 тысячи. Эксперты «Домклик» оценили данный показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Актуальная динамика рынка показывает, что сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по России составил в прошедшем октябре почти 64% против 31% на рынке новостроек. Такое положение дел теперь свойственно для каждого из российских регионов. Примечательно, что максимальный прирост ипотечных сделок с жильем на вторичке наблюдается в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой (+40%) областях.
В октябре потребители оформили в Сбербанке свыше 50 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма по которым побила отметку в 200 миллиардов рублей, что примерно на уровне предыдущих месяцев 2024 года.
Одновременно на рынке строящегося жилья в октябре выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше, чем в сентябре. Однако это все еще превышает показатели начала текущего года, когда Сбер выдавал во всех российских регионах порядка 11 тысяч ипотек в месяц.
В структуре ипотечных выдач уменьшается не только процент новостроек, но и ИЖС. Популярным кредитование индивидуального жилищного строительства по-прежнему выступает на Сахалине, в Якутии, в Читинской области, на Камчатке и в Приморском крае (от 13,3% до 7,3% в общем объеме ипотечных выдач). Такую востребованность связывают с тем, что в перечисленных регионах действуют достаточно выгодные госпрограммы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи делает вывод, что динамика выдач ипотечных кредитов, как и ранее, складывается в зависимости от мер господдержки. «Если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8-9 тысяч в неделю, то после возобновления выдач по „Семейной ипотеке“ показатель увеличился до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, выросла с ~25% до ~55%», — оценил значение возросшего спроса специалист.