В «Домклик» обратили внимание на возросший спрос на вторичном рынке жилья Башкирии

Информация, обработанная аналитическим центром, показала, что спрос на жилье на вторичном рынке вырос из-за предполагаемого увеличения ключевой ставки Центрального банка России, пишет newsnn.ru. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в России стало выше на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, достигнув 32,3 тысячи. Эксперты «Домклик» оценили данный показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Актуальная динамика рынка показывает, что сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по России составил в прошедшем октябре почти 64% против 31% на рынке новостроек. Такое положение дел теперь свойственно для каждого из российских регионов. Примечательно, что максимальный прирост ипотечных сделок с жильем на вторичке наблюдается в Курской (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой (+40%) областях.