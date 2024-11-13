В Башкирии зальют каток в 3000 квадратных метров

Posted 13 ноября, 10:38
Published 13 ноября, 10:38
Modified 13 ноября, 11:58
Updated 13 ноября, 11:58
Нефтекамск подготавливается к зимним праздникам, и одним из основных обновлений станет праздничный каток площадью 3000 квадратных метров, который появится в традиционном новогоднем городке в парке.
На улицы города вернется яркая праздничная иллюминация, а общественные пространства будут украшены разноцветными огнями и декорациями. Это создаст уникальную атмосферу уюта и волшебства, которая порадует как местных жителей, так и гостей Нефтекамска.
Кроме катка, в новогоднем городке останутся такие любимые местными жителями элементы, как нарядная новогодняя ёлка, ледяные скульптуры и детские горки. Все эти атрибуты, дополненные новым катком, помогут создать поистине праздничное настроение в преддверии Нового года.
Организаторы уверены, что обновленный новогодний городок станет отличным местом для семейного отдыха и веселья в зимнее время.