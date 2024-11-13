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Posted 13 ноября, 10:38

Published 13 ноября, 10:38

Modified 13 ноября, 11:58

Updated 13 ноября, 11:58

В Башкирии зальют каток в 3000 квадратных метров

В Башкирии зальют каток в 3000 квадратных метров

13 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.
Традиционный новогодний городок в Нефтекамске получит новое дыхание: в этом году в парке зальют каток площадью 3000 квадратных метров, сообщил глава местной администрации Эльдар Валидов в среду, 13 ноября.

Нефтекамск подготавливается к зимним праздникам, и одним из основных обновлений станет праздничный каток площадью 3000 квадратных метров, который появится в традиционном новогоднем городке в парке.

На улицы города вернется яркая праздничная иллюминация, а общественные пространства будут украшены разноцветными огнями и декорациями. Это создаст уникальную атмосферу уюта и волшебства, которая порадует как местных жителей, так и гостей Нефтекамска.

Кроме катка, в новогоднем городке останутся такие любимые местными жителями элементы, как нарядная новогодняя ёлка, ледяные скульптуры и детские горки. Все эти атрибуты, дополненные новым катком, помогут создать поистине праздничное настроение в преддверии Нового года.

Организаторы уверены, что обновленный новогодний городок станет отличным местом для семейного отдыха и веселья в зимнее время.

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Напомним, ранее стала известная дата проведения самой главной новогодней «ёлки» для детей в Уфе.

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