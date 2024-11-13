В Башкирии внезапно изменится погода

Posted 13 ноября, 10:57
Published 13 ноября, 10:57
Modified 13 ноября, 11:56
Updated 13 ноября, 11:56
Погода в Башкирии в четверг, 14 ноября, ожидается облачная с возможными прояснениями. Однако, в некоторых районах могут быть небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, что сделает передвижение более скользким. Ветер юго-западный, скорость которого составит 9-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6°С, а днем поднимется до -3…+2°С.
Погода в Уфе в четверг, 14 ноября, будет схожей: облачная погода, снег и мокрый снег. Температура днем будет около 0°С, а ночью -2…-4°С.
— Автомобилистам стоит быть особенно внимательными — на отдельных участках дорог по региону возможна гололедица, а видимость в осадки может ухудшиться до 1-2 км, в дымке до 2-4 км, — добавляют синоптики.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе автобус выезжая с остановки, не смог выбраться из сугроба. Для того чтобы автобус вновь поехал, пассажиры дружно вышли из салона и начали толкать.