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Posted 13 ноября, 10:57

Published 13 ноября, 10:57

Modified 13 ноября, 11:56

Updated 13 ноября, 11:56

Оттепель и снегопад ждут в Башкортостане

В Башкирии внезапно изменится погода

13 ноября 2024, 10:57
Фото: 1MI.

Оттепель и снегопад ждут в Башкортостане

Синоптики предвещают жителям капризную и непостоянную погоду, сообщает в среду, 13 ноября, прогноз от Башгидромета.

Погода в Башкирии в четверг, 14 ноября, ожидается облачная с возможными прояснениями. Однако, в некоторых районах могут быть небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, что сделает передвижение более скользким. Ветер юго-западный, скорость которого составит 9-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6°С, а днем поднимется до -3…+2°С.

Погода в Уфе в четверг, 14 ноября, будет схожей: облачная погода, снег и мокрый снег. Температура днем будет около 0°С, а ночью -2…-4°С.

— Автомобилистам стоит быть особенно внимательными — на отдельных участках дорог по региону возможна гололедица, а видимость в осадки может ухудшиться до 1-2 км, в дымке до 2-4 км, — добавляют синоптики.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе автобус выезжая с остановки, не смог выбраться из сугроба. Для того чтобы автобус вновь поехал, пассажиры дружно вышли из салона и начали толкать.

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