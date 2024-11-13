В Башкирии внезапно изменится погода

Погода в Башкирии в четверг, 14 ноября, ожидается облачная с возможными прояснениями. Однако, в некоторых районах могут быть небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, что сделает передвижение более скользким. Ветер юго-западный, скорость которого составит 9-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6°С, а днем поднимется до -3…+2°С.