mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 08:57

Published 13 ноября, 08:57

Modified 13 ноября, 12:34

Updated 13 ноября, 12:34

Уфа превращается в свалку из-за автомобилистов

Уфимцы превращают город в свалку

13 ноября 2024, 08:57
Фото: 1MI.

Уфа превращается в свалку из-за автомобилистов

Столица региона столкнулась с серьезной проблемой: неправильно припаркованные автомобили мешают вывозу мусора, превращая улицы в свалку, сообщает Минэкологии Башкирии, 13 ноября.

Водители спецтехники АО «Спецавтохозяйство по уборке города» нередко сталкиваются с серьезными преградами по очистке контейнерных площадок: автолюбители оставляют свои машины прямо рядом с мусорными баками, что затрудняет доступ к ним.

Только за последние сутки в столице Башкирии было зафиксировано 14 подобных случаев, а с начала ноября — уже 157. Такого рода нарушения не только усугубляют ситуацию с мусором, но и представляют собой административное правонарушение.

Стоит отметить, что оставление автомобилей на территориях контейнерных площадок может повлечь за собой штрафы.

— Для граждан сумма штрафа колеблется от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица могут получить наказание от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей. За повторные нарушения суммы штрафов значительно возрастают: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч, а для юридических — от 35 до 50 тысяч рублей, — указывают башкирские экологи.

С начала 2024 года по этой статье уже составлено 13 727 административных материалов, и общая сумма наложенных штрафов достигла ₽19,7 миллиона. Местные власти призывают горожан быть более ответственными и освобождать подъездные пути к контейнерным площадкам для обеспечения своевременного вывоза мусора.

Башкирия экспортирует мусор
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проездаВодитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимацииВ Башкирии внезапно изменится погода
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Мусор#Башкортостан#Дороги#Штрафы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Свалка#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Автомобили#Белебей#Мелеуз#Минэкологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика