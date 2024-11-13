Уфимцы превращают город в свалку

Posted 13 ноября, 08:57
Published 13 ноября, 08:57
Modified 13 ноября, 12:34
Updated 13 ноября, 12:34
Водители спецтехники АО «Спецавтохозяйство по уборке города» нередко сталкиваются с серьезными преградами по очистке контейнерных площадок: автолюбители оставляют свои машины прямо рядом с мусорными баками, что затрудняет доступ к ним.
Только за последние сутки в столице Башкирии было зафиксировано 14 подобных случаев, а с начала ноября — уже 157. Такого рода нарушения не только усугубляют ситуацию с мусором, но и представляют собой административное правонарушение.
Стоит отметить, что оставление автомобилей на территориях контейнерных площадок может повлечь за собой штрафы.
— Для граждан сумма штрафа колеблется от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица могут получить наказание от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей. За повторные нарушения суммы штрафов значительно возрастают: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч, а для юридических — от 35 до 50 тысяч рублей, — указывают башкирские экологи.
С начала 2024 года по этой статье уже составлено 13 727 административных материалов, и общая сумма наложенных штрафов достигла ₽19,7 миллиона. Местные власти призывают горожан быть более ответственными и освобождать подъездные пути к контейнерным площадкам для обеспечения своевременного вывоза мусора.