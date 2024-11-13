Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проезда

Ранее можно было просто зайти в администрацию района и заполнить заявку, но теперь такой номер не пройдет. Полномочия у администраций забрали, так что ничего не остаётся, как надеяться, что ныне отвечающий за проездные Центр социальной поддержки ничего не перепутает.