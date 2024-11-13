Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проезда

Posted 13 ноября, 12:15
Published 13 ноября, 12:15
Modified 13 ноября, 12:56
Updated 13 ноября, 12:56
Уфимцы в этом месяце обложили чиновников вопросами о бесплатном проезде для школьников из многодетных семей. Чиновники же, кажется, решили, что МФЦ и портал РПГУ — это теперь наши лучшие друзья.
Ранее можно было просто зайти в администрацию района и заполнить заявку, но теперь такой номер не пройдет. Полномочия у администраций забрали, так что ничего не остаётся, как надеяться, что ныне отвечающий за проездные Центр социальной поддержки ничего не перепутает.
Тем не менее, все ранее поданные заявки все еще рассматриваются. То есть, если вы уже успели что-то подать, не спешите паниковать — вы успели запрыгнуть в вагон. После 28 ноября этот поезд уже уйдет.
Ранее Mkset сообщал, что для бесплатного проезда в Уфе необходимо собрать десяток справок.