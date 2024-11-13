mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:15

Published 13 ноября, 12:15

Modified 13 ноября, 12:56

Updated 13 ноября, 12:56

В Уфе меняют правила бесплатного проезда

Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проезда

13 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI.

В Уфе меняют правила бесплатного проезда

Подавать заявки на бесплатный проезд с 28 ноября станет немного сложнее: теперь это можно будет делать только через Республиканский центр социальной поддержки населения и его филиалы, сообщили в администрации Кировского района в среду, 13 ноября.

Уфимцы в этом месяце обложили чиновников вопросами о бесплатном проезде для школьников из многодетных семей. Чиновники же, кажется, решили, что МФЦ и портал РПГУ — это теперь наши лучшие друзья.

Ранее можно было просто зайти в администрацию района и заполнить заявку, но теперь такой номер не пройдет. Полномочия у администраций забрали, так что ничего не остаётся, как надеяться, что ныне отвечающий за проездные Центр социальной поддержки ничего не перепутает.

Тем не менее, все ранее поданные заявки все еще рассматриваются. То есть, если вы уже успели что-то подать, не спешите паниковать — вы успели запрыгнуть в вагон. После 28 ноября этот поезд уже уйдет.

«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьники перестали платить за проезд в БашкирииУфимцев просят жаловаться на автобусыУфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Многодетные семьи#Дороги#Общественный транспорт#Льготы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Школьники#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Администрация#МФЦ#Белебей#Мелеуз#Многодетная семья#Заявки#Бесплатный проезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика