Уфимцы ни о чем не жалеют и живут одним днем

Posted 13 ноября, 12:43
Published 13 ноября, 12:43
Modified 13 ноября, 12:56
Updated 13 ноября, 12:56
Недавний опрос, проведенный среди жителей Уфы, показал, что горожане, достигнувшие 30, 40 и 50-летнего возраста, в большинстве своем довольны тем, как складывается их жизнь. Если бы они могли дать советы своим молодым версиям, то чаще всего это были бы слова поддержки и призывы к действию.
Среди респондентов старше 50 лет 18% уверены, что их юная версия делает все правильно и стоит продолжать в том же духе. Для них важна поддержка, ведь в этом возрасте часто приходит осознание того, что каждый шаг имеет значение, считают эксперты. В то время как 30-летние чаще советуют себе «Учись!», подчеркивая важность образования и саморазвития (13%). Интересно, что 40-летние уфимцы выбрали оба совета — и продолжать в том же духе, и учиться.
На втором месте среди советов для 30-летних оказались призывы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 11%). Для 40-летних актуальными стали советы беречь здоровье и быть более решительными (по 10%). А вот 50-летние акцентировали внимание на обучении и смене профессии (по 9%).
Интересно, что чем старше становятся респонденты, тем больше они начинают ценить собственное мнение. Если среди 30-летних лишь 2% говорили о том, чтобы «никого не слушать», то среди 50-летних этот совет уже звучит от 7%.
Советы о необходимости делать сбережения на «черный день» и не жить «здесь и сейчас» практически никто из уфимцев в прошлое бы не отправил.
Как ранее сообщал Mkset, милые картинки с котиками, короткие видео с легким для ума содержанием, как оказалось, не помогают жителям Башкирии почувствовать себя счастливей.