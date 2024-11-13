Уфимцы ни о чем не жалеют и живут одним днем

Среди респондентов старше 50 лет 18% уверены, что их юная версия делает все правильно и стоит продолжать в том же духе. Для них важна поддержка, ведь в этом возрасте часто приходит осознание того, что каждый шаг имеет значение, считают эксперты. В то время как 30-летние чаще советуют себе «Учись!», подчеркивая важность образования и саморазвития (13%). Интересно, что 40-летние уфимцы выбрали оба совета — и продолжать в том же духе, и учиться.