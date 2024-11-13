Уфимский университет оказался под прицелом прокуратуры

Posted 13 ноября, 12:00
Published 13 ноября, 12:00
Modified 13 ноября, 12:41
Updated 13 ноября, 12:41
Как стало известно, прокуратура Кировского района начала проверку по информации о ненадлежащем санитарном состоянии помещений в башкирском медицинском университете.
Как ранее сообщал Mkset, в обращениях родителей к главе Башкирии Радию Хабирову, они отмечают, что на лекциях студентам не только трудно сосредоточиться, но и просто невозможно сидеть из-за нашествия клопов.
В ответ на эту ситуацию прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проведет мониторинг санитарно-эпидемиологических условий в аудиториях и жилых корпусах университета. Если факты подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.