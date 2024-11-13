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Posted 13 ноября, 12:00

Published 13 ноября, 12:00

Modified 13 ноября, 12:41

Updated 13 ноября, 12:41

Жалобы на клопов в уфимском ВУЗе проверит прокуратура

Уфимский университет оказался под прицелом прокуратуры

13 ноября 2024, 12:00
Фото: 1MI.

Жалобы на клопов в уфимском ВУЗе проверит прокуратура

Сюжет
Радий Хабиров
Правоохранительные органы оценят санитарное состояние медицинского университета, сообщает в среду, 13 ноября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, прокуратура Кировского района начала проверку по информации о ненадлежащем санитарном состоянии помещений в башкирском медицинском университете.

Как ранее сообщал Mkset, в обращениях родителей к главе Башкирии Радию Хабирову, они отмечают, что на лекциях студентам не только трудно сосредоточиться, но и просто невозможно сидеть из-за нашествия клопов.

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В ответ на эту ситуацию прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проведет мониторинг санитарно-эпидемиологических условий в аудиториях и жилых корпусах университета. Если факты подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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