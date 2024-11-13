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Posted 13 ноября, 13:18

Published 13 ноября, 13:18

Modified 13 ноября, 18:40

Updated 13 ноября, 18:40

Уфимец едва не умер в электричке

Уфимец едва не умер в электричке

13 ноября 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Ранним утром в электропоезде «Приютово — Уфа» разразился неожиданный инцидент, когда у взрослого мужчины на глазах его беременной дочери внезапно ухудшилось самочувствие: он начал терять сознание и падать, что привело к панике в вагоне, пишут в соцсетях, 13 ноября.

На крики о помощи из соседнего вагона поспешил студент четвёртого курса БГМУ. Он сразу же принялся оказывать первую помощь мужчине, продемонстрировав уверенные профессиональные навыки. Свидетели происшествия описали, как происходящее вызвало страх и тревогу у всех пассажиров.

«Мы чувствовали себя беспомощными, но этот парень явно знал, что делает», — отметила одна из пассажирок.

Спаситель не только помог мужчине, но и остался рядом до приезда скорой помощи на станции «Чишмы», поддерживая пациента и обеспечивая ему комфорт до прибытия медиков. Пассажиры были впечатлены его смелостью и отдачей.

«В наших глазах он — герой! — написала одна из пассажирок в соцсетях. — Поразительно, что в наше время все еще встречаются такие добрые и отзывчивые люди».

Личность студента по имени Забир пока не раскрыта, но есть уверенность, что его героизм не останется не замеченным родственниками пострадавшего, которые, вероятно, захотят выразить свою благодарность. Общественность ждет с нетерпением, чтобы узнать имя и судьбу этого смелого молодого человека, который так быстро пришел на помощь в трудный момент.

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