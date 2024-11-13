Школьный автобус разбился в Башкирии

Инцидент случился 13 ноября около часа дня в селе Кунакбаево, на пересечении улицы Шоссейной и Торгового переулка. По предварительным данным, водитель автобуса марки «ПАЗ», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу легковому автомобилю «Лада Гранта», в результате чего произошло столкновение.