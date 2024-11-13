Школьный автобус разбился в Башкирии

Posted 13 ноября, 11:20
Published 13 ноября, 11:20
Modified 13 ноября, 11:53
Updated 13 ноября, 11:53
Инцидент случился 13 ноября около часа дня в селе Кунакбаево, на пересечении улицы Шоссейной и Торгового переулка. По предварительным данным, водитель автобуса марки «ПАЗ», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу легковому автомобилю «Лада Гранта», в результате чего произошло столкновение.
— В момент аварии в автобусе находились десять детей и сопровождающий. Как стало известно, никто из них не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства ДТП и собирают необходимые данные, — отметили в автоинспекции Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в Аскинском районе из-за погодных условий проезжей части съехал в кювет еще один школьный «ПАЗ». Однако, без травм ДТП не обошлось.