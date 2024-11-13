Сегодня в Уфе: спецоперация ГАИ, коммунальная катастрофа и индекс бутерброда

Posted 13 ноября, 19:00
Published 13 ноября, 19:00
Modified 13 ноября, 19:00
Updated 13 ноября, 19:00
В столице Башкирии в четверг, 14 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер — юго-западного направления, от 9 до 14 м/с. Температура воздуха ночью и ранним утром составит -2°C… -4°C, а днём — около 0°.
Стражи дорожного порядка собираются в четверг, 14 ноября, проводить на улицах Уфы сплошные проверки пассажирского транспорта. Как гласит сообщение пресс-службы Госавтоинспекции города, аналогичные рейды «гаишники» проведут в этом месяце ещё как минимум два раза — 21 и 28 ноября.
Свой взор инспекторы в этот раз обратят на маршрутчиков. Водителей не отпустят, пока не удостоверятся в надлежащем техническом состоянии рабочей машины, прохождении водителями медосмотров и соблюдении правил перевозки пассажиров.
Правоохранители также поинтересуются, достаточно ли водители спят и отдыхают. Если нет — на маршрутчика заботливо выпишут протокол и отстранят от работы, дабы избежать ДТП из-за недостаточно восстановившихся за ночь зевак.
Днём среды, 13 ноября, подрядная организация случайно повредила важный участок водопроводной трубы. В связи с аварией от снабжения отключили множество адресов в Затоне. По улице Талькова, 38, власти организовали подвоз воды.
По последним данным Башгидрометцентра, превышения уровня загрязняющих веществ ни в одном районе Уфы выявлено не было. Аналогичные результаты дают и остальные исследования, проводившиеся с начала ноября 2024 года.
Глава Дёмского района Уфы анонсировал в столице Башкирии открытие сквера имени 112-й Башкавдивизии. Оно запланировано на пятницу, 15 ноября, 12:00.
В утренний час пик минувшей среды, 13 ноября, госслужащие башкирской столицы решили самостоятельно проверить работу городского транспорта, а именно — маршрут электричек, проходящий через Дёму, Шакшу и Иглино. Поводом для такого активизма со стороны чиновников стали жалобы горожан на общественный транспорт. Судя по всему, даже проверка на себе не переубедила госслужащих — чиновники вынесли вердикт о том, что работа организована на должном уровне.
Напомним, пересесть на электрички жителям Шакши пришлось после перекрытия самого удобного пути в город — моста через реку Уфу, где сейчас ведётся капитальный ремонт. Терпеть ограничения горожанам придётся ещё до 24 ноября.
Башкортостанское управление Росстата на этой неделе отчиталось о средних ценах на продукты в регионе и их динамике за неделю. Попробуем примерно рассчитать, округлив копейки, сколько будет стоить простой завтрак-перекус из «ленивой» гречневой каши, небольшой порции творога со сметаной, кружки чая с молоком и пары бутербродов с докторской колбасой.
Итого: наш завтрак обойдётся в 72₽.
Жители столицы Башкирии уверены: если бы у них была возможность встретиться с собой десять лет назад, они бы не меняли ничего в своей жизни, выяснили из опроса аналитики SuperJob, которые поделились с Mkset результатами исследования.
Горожане, достигнувшие 30, 40 и 50-летнего возраста, в большинстве своем довольны тем, как складывается их жизнь. Если бы они могли дать советы своим молодым версиям, то чаще всего это были бы слова поддержки и призывы к действию.
Среди респондентов старше 50 лет 18% уверены, что их юная версия делает всё правильно — ей стоит продолжать в том же духе. Для них важна поддержка, ведь в этом возрасте часто приходит осознание того, что каждый шаг имеет значение, считают эксперты.