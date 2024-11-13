Сегодня в Уфе: спецоперация ГАИ, коммунальная катастрофа и индекс бутерброда

В утренний час пик минувшей среды, 13 ноября, госслужащие башкирской столицы решили самостоятельно проверить работу городского транспорта, а именно — маршрут электричек, проходящий через Дёму, Шакшу и Иглино. Поводом для такого активизма со стороны чиновников стали жалобы горожан на общественный транспорт. Судя по всему, даже проверка на себе не переубедила госслужащих — чиновники вынесли вердикт о том, что работа организована на должном уровне.