mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:17

Published 13 ноября, 12:17

Modified 13 ноября, 12:17

Updated 13 ноября, 12:17

РЭО: Объект мощностью обработки 100 тысяч тонн ввели в Башкирии

РЭО: Объект мощностью обработки 100 тысяч тонн ввели в Башкирии

13 ноября 2024, 12:17
Фото: 1MI.
В Белебеевском районе Башкирии завершено строительство объекта для обработки отходов, который способен перерабатывать до 100 тысяч тонн в год. Этот участок является частью комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ранее на этой территории был создан полигон производительностью 60 тысяч тонн в год, а к 2028 году планируется дополнительно создать мощности для утилизации еще 30 тысяч тонн ежегодно.

За последние два года в Башкирии началось строительство трех современных комплексов по сортировке мусора, рассчитанных на 80, 100 и 100 тысяч тонн отходов соответственно. Ожидается, что объекты для утилизации будут запущены в эксплуатацию к 2028 году, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Проект в Белебеевском районе реализуется компанией ООО «БелЭко». Общие затраты на строительство составляют 221 миллион рублей. Для работы установлено современное российское оборудование. Прием отходов начнется после получения лицензии и утверждения тарифа, что позволит снизить нагрузку на действующий полигон ТКО в Белебее и обеспечить переработку отходов из пяти районов.

Заместитель главы РЭО Евгений Карелов отметил, что с начала реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Башкирии построены 13 объектов по обработке отходов общей мощностью 850 тысяч тонн и один объект для размещения мощностью 200,4 тысячи тонн в год. По его мнению, регион продолжит эту работу, чтобы достичь целей по захоронению и утилизации отходов к 2030 году.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика