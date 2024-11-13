РЭО: Объект мощностью обработки 100 тысяч тонн ввели в Башкирии

Posted 13 ноября, 12:17
Published 13 ноября, 12:17
Modified 13 ноября, 12:17
Updated 13 ноября, 12:17
Ранее на этой территории был создан полигон производительностью 60 тысяч тонн в год, а к 2028 году планируется дополнительно создать мощности для утилизации еще 30 тысяч тонн ежегодно.
За последние два года в Башкирии началось строительство трех современных комплексов по сортировке мусора, рассчитанных на 80, 100 и 100 тысяч тонн отходов соответственно. Ожидается, что объекты для утилизации будут запущены в эксплуатацию к 2028 году, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Проект в Белебеевском районе реализуется компанией ООО «БелЭко». Общие затраты на строительство составляют 221 миллион рублей. Для работы установлено современное российское оборудование. Прием отходов начнется после получения лицензии и утверждения тарифа, что позволит снизить нагрузку на действующий полигон ТКО в Белебее и обеспечить переработку отходов из пяти районов.
Заместитель главы РЭО Евгений Карелов отметил, что с начала реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Башкирии построены 13 объектов по обработке отходов общей мощностью 850 тысяч тонн и один объект для размещения мощностью 200,4 тысячи тонн в год. По его мнению, регион продолжит эту работу, чтобы достичь целей по захоронению и утилизации отходов к 2030 году.