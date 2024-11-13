РЭО: Объект мощностью обработки 100 тысяч тонн ввели в Башкирии

Заместитель главы РЭО Евгений Карелов отметил, что с начала реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Башкирии построены 13 объектов по обработке отходов общей мощностью 850 тысяч тонн и один объект для размещения мощностью 200,4 тысячи тонн в год. По его мнению, регион продолжит эту работу, чтобы достичь целей по захоронению и утилизации отходов к 2030 году.