Пробки в Уфе рассосет искусственный интеллект

Posted 13 ноября, 06:52
Published 13 ноября, 06:52
Modified 13 ноября, 08:39
Updated 13 ноября, 08:39
На утро 13 ноября ситуация на дорогах такова: на въезде в Уфу со стороны Р-240 и от микрорайона Затон — плотное движение. А вот со стороны улицы Пугачева заторов нет, что, возможно, стало местным чудом. По главным улицам города тоже не найдёте ни секунды спокойствия:
— На улице Заки Валиди транспорт еле ползёт, средняя скорость 24,2 км/ч.
— Проспект Салавата Юлаева немного легче, хотя на подъёме к Заки Валиди всё равно не превысим 53,1 км/ч.
— Проспект Октября и улица Менделеева радостно делят плотное движение с 35,6 и 31,3 км/ч соответственно. Все, кто любит медленный ритм жизни, чувствуют себя здесь как дома.
Однако Минтрас Башкортостана призывает не горевать из-за «бордовых» пробок — впереди уфимцев ждут умные изменения на дорогах. В Уфе внедряют интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Заместитель руководителя ЦОДД РБ Константин Фролов с гордостью сообщил, что это поможет улучшить транспортную сеть с помощью новых технологий.
Уже обновлен 101 светофор на самых загруженных маршрутах. В 2024 году планируется модернизировать еще 39 светофоров и установить 110 детекторов транспорта. Согласно прогнозам, введение таких систем должно увеличить пропускную способность улиц на целых 20%. Кто знает, может быть, когда-то за светом нового светофора мы увидим и свободные дороги?