Пробки в Уфе рассосет искусственный интеллект

На утро 13 ноября ситуация на дорогах такова: на въезде в Уфу со стороны Р-240 и от микрорайона Затон — плотное движение. А вот со стороны улицы Пугачева заторов нет, что, возможно, стало местным чудом. По главным улицам города тоже не найдёте ни секунды спокойствия: