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Posted 13 ноября, 14:54

Published 13 ноября, 14:54

Modified 14 ноября, 11:41

Updated 14 ноября, 11:41

Почему ноябрьская ёлка разрушает счастье! Причины, о которых молчат

Почему ноябрьская ёлка разрушает счастье! Причины, о которых молчат

13 ноября 2024, 14:54
Фото: 1MI. Почему ноябрьская ёлка разрушает счастье! Причины, о которых молчат
Украшение дома к Новому году — это момент, которого ждут многие. Но вот вопрос: стоит ли торопиться с установкой ёлки в ноябре? Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но народные приметы, здравый смысл и даже эксперты указывают на то, что такая поспешность может привести к последстствиям.

Народная мудрость на протяжении веков приписывала особое значение новогодним традициям. Одной из таких традиций считается установка ёлки ближе к празднику. Преждевременное украшение дома, согласно поверьям, может «испортить» энергетику будущего года. Подробнее об этом рассказали эксперты журнала «Новый очаг».

Суеверия утверждают, что ноябрьская ёлка может принести финансовые трудности в следующем году. Энергетика, которая должна быть сосредоточена на привлечении успеха, будто бы рассеивается из-за преждевременной подготовки. А ещё говорят, что это может повлиять на здоровье домочадцев, ведь нарушается «баланс» времени.

Аргументы против

Народные приметы — это далеко не единственный повод задуматься. Даже если вы не верите в суеверия, существует несколько рациональных причин, почему ёлку лучше ставить в декабре.

Срок службы ёлки

Если речь идёт о живом дереве, важно помнить, что хвойные долго не сохраняют свежесть в тёплом помещении. Еловые иголки начнут осыпаться, смола утратит запах, а внешний вид быстро станет непрезентабельным. Даже искусственные деревья со временем теряют свою привлекательность: гирлянды тускнеют, пыль оседает на ветках, а праздничное настроение превращается в раздражение.

Подготовка к празднику — процесс, а не гонка

Новый год — это время, которое ассоциируется с ожиданием и радостью. Постепенное украшение дома, начиная с декабря, помогает сохранить это чувство волшебства. Ранняя установка ёлки часто вызывает усталость от праздника задолго до его наступления.

Когда лучше ставить ёлку?Когда лучше ставить ёлку?
Когда лучше ставить ёлку?. Фото: 1MI

Когда лучше ставить ёлку?

Традиционно считается, что декабрь — лучшее время для украшения новогоднего дерева. В этом месяце энергетика усиливается, а дни, связанные с определёнными праздниками, идеально подходят для создания праздничного уюта.

Например, 6 декабря — день Святого Николая, который с давних времён ассоциируется с добрыми делами и подготовкой к праздникам. Установив ёлку в этот день, можно привлечь удачу и благополучие.

Также популярной датой является 24 декабря — канун Рождества, время исполнения желаний. А для тех, кто хочет символизировать новое начало и привлечь гармонию в личные отношения, 27 декабря — отличный день.

Энергия и символизм

Украшение ёлки несёт не только эстетическую, но и символическую нагрузку. Каждая игрушка, каждая гирлянда — это отражение нашей веры в лучшее будущее. Но если начинать слишком рано, символика теряет свою силу, а ожидание праздника превращается в обыденность.

Альтернатива: как создать атмосферу без ёлки

Если желание украсить дом уже сейчас слишком велико, можно начать с малого. Гирлянды на окнах, венки на дверях, свечи на столе создадут уют, не нарушая традиций. Такой подход поможет погрузиться в праздничное настроение без риска устать от него до главной ночи года.

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