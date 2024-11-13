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Posted 13 ноября, 08:54

Published 13 ноября, 08:54

Modified 13 ноября, 10:00

Updated 13 ноября, 10:00

Главу Башкирии просят разобраться с клоповником в вузе

«Они их кусают»: родители уфимских студентов обратились к Хабирову

13 ноября 2024, 08:54
Фото: 1MI.

Главу Башкирии просят разобраться с клоповником в вузе

Сюжет
Радий Хабиров
Обеспокоенные родители студентов медицинского университета попросили помощи в среду, 13 ноября, у главы Башкирии.

Как стало известно, 13 ноября в социальных сетях Главы Башкортостана Радия Хабирова появились обращения от обеспокоенных родителей. Они описывают условия, в которых учатся их дети, студенты башкирского медицинского университета .

— Дети жалуются, что на лекциях не возможно сидеть, они чешутся от нашествия клопов, они их кусают! Говорят, что обработка проведена, но ничего не изменилось. Дети также посещают лекции, клопы не исчезли, — пишет Светлана.

В обращениях так же написано, что студенты боятся, что будут отчислены из университета из-за жалоб на насекомых. Ситуация усугубляется тем, что клопы не ограничиваются только учебными аудиториями.

— Они приносят клопов домой. Непонятно почему не закроют, тщательно не обработают, — добавляет Фируза.
— Нам из-за этого пришлось снять квартиру. До этого по приезду домой, во дворе раздевалась (частный дом) и сумки с вещами проверяли перед тем, как домой заносить, — комментирует Олеся.

Как ранее сообщал Mkset, в ответ на жалобы самих студентов компетентные органы начали реагировать: 7 ноября башкортостанское отделение Роспотребнадзора отправило предостережение руководству БГМУ.

Башкирский медуниверситет получил нагоняй за клопов
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